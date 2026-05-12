12 de mayo de 2026
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Legislatura de Mendoza

La Legislatura de Mendoza le dio sanción final a la autonomía municipal

El Senado convirtió en ley la enmienda constitucional para avanzar en la autonomía municipal en los 18 departamentos.

La Legislatura de Mendoza le dio sanción final a la autonomía municipal.

La Legislatura de Mendoza le dio sanción final a la autonomía municipal.

Foto: Prensa Legislatura de Mendoza
Por Sitio Andino Política

La iniciativa impulsada por el Gobierno de enmienda constitucional que consagra la autonomía municipal en la provincia se convirtió en ley este martes en la Legislatura de Mendoza, tras la sanción del proyecto en el Senado. Ahora, deberá ser sometida a plesbicito.

Al obtener la aprobación, el próximo paso es la consulta popular, ya que se trata de una reforma de la Constitución provincial, que se realizaría en las elecciones provinciales de 2027. Si la mitad más uno de los electores la avala, el Ejecutivo deberá promulgarla y entrará en vigencia.

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Luego de un extenso debate en el recinto, la propuesta fue sancionada por 28 votos afirmativos y 10 negativos. El oficialismo logró la mayoría especial con el apoyo del kirchnerismo (senadores Omar Parisi y Félix González). También recibió el voto del senador Duilio Pezzuti.

Senado, autonomía municipal

Qué dice el proyecto de enmienda constitucional del Gobierno de Mendoza

La iniciativa consta de una enmienda del artículo 197 de la Carta Magna, para incorporar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Aquellas comunas que decidan no hacerlo continuarán regidas por la Ley Orgánica de Municipalidades.

El texto establece que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales. La enmienda tiene los siguientes ejes:

  • Reconocimiento formal de la autonomía municipal en la Constitución.
  • Habilitación para que los municipios dicten su propia carta orgánica. Una vez sancionada, cada Convención Municipal notificará a la Legislatura el texto sancionado, en un plazo de treinta días.
  • Restricción a la creación de nuevos impuestos municipales.
  • La autonomía no será obligatoria: cada municipio podrá decidir si dicta su propia carta orgánica.
  • La Legislatura elaborará una Ley Marco de formación de regiones entre los municipios.

A su vez, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación comunal en el régimen de coparticipación.

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