11 de mayo de 2026
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Ricardo Arjona

Orgullo mendocino: quién es Gala Celia, la percusionista de Ricardo Arjona que brilla en el mundo

La percusionista Gala Celia, nacida en la provincia de Mendoza, brilla en la banda de Ricardo Arjona tras conquistar los estadios más grandes del mundo.

Orgullo mendocino: quién es Gala Celia, la percusionista de Ricardo Arjona que brilla en el mundo

Orgullo mendocino: quién es Gala Celia, la percusionista de Ricardo Arjona que brilla en el mundo

Por Sitio Andino MuchoShow

La provincia de Mendoza vuelve a exportar talento artístico, esta vez de la mano de Gala Celia. La percusionista se transformó en una pieza fundamental dentro de la banda de Ricardo Arjona, destacándose por su precisión rítmica y una presencia escénica que magnetiza al público. Su nombre hoy resuena con las ovaciones más potentes de la noche.

De la formación en Cuyo al salto europeo

Gala nació en una familia de maestros donde la música de todo el mundo era moneda corriente. Su formación académica comenzó en las aulas mendocinas, donde realizó una licenciatura con especialización en percusión latinoamericana. Sin embargo, su curiosidad por los ritmos afro y el folklore nacional la llevó a integrar diversos proyectos locales antes de tomar una decisión que cambiaría su vida: mudarse a España hace cuatro años.

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En una entrevista íntima concedida a Infobae (Teleshow), la artista recordó que su llegada a Europa fue "a probar suerte", incluso sin tener sus papeles en regla en aquel momento. La apuesta salió bien: su talento la llevó a trabajar con grandes figuras como Jorge Drexler y Manuel Carrasco. Según detalló en ese reportaje, fue justamente a través de Instagram que el equipo de Ricardo Arjona descubrió su perfil y la convocó directamente para la gira mundial.

—¿Cómo te llega la convocatoria para la gira de Ricardo Arjona?

—Me contactaron directamente. Estaban armando la banda y a Arjona le llegó mi perfil de Instagram que le compartió una persona que al día de hoy no sé quién es. Y a él le gustó. Lo loco es que con Drexler pasó igual. Instagram es el currículum perfecto. Yo no tenía idea de que en el mundo de Arjona podría entrar una percusionista.

—¿Te pidieron audición?

—No. Hablé con el mánager, que me mostró las condiciones, pero no me pidieron nada. Me acababa de mudar a Madrid, y me pidieron llegar al mes a Guatemala, donde conocí a toda la banda, lo conocí a Arjona sin haber hablado ni una palabra con él.

“Queremos que propongas, te queremos ver al frente. Nos encanta la mujer con el tambor y la percusión. Queremos que nos propongas cosas todo el tiempo”, le dijeron. Y ella cumplió: “Empecé a buscar huecos y lo charlaba con el director musical y con Ricardo, que fue viendo cómo incorporar más la percusión. Fue genial, porque desde el comienzo estaban superabiertos”.

Gala Celia

La ovación argentina y el sentimiento de migrante

Cuando Arjona la presenta como la integrante argentina del grupo, el estallido del público es total. Gala confiesa que siente un orgullo profundo por ese "nacionalismo" tan característico nuestro. En el escenario, no solo toca las congas o el bongó, sino que también despliega su faceta como bailarina y cantante, algo que el propio músico guatemalteco la incentivó a incorporar para darle más dinamismo al show.

Más allá del éxito, Gala mantiene una conexión emocional muy fuerte con sus raíces y su realidad como inmigrante. En la charla con Infobae, admitió que canciones como "Mojado" la hacen llorar en cada función, ya que empatiza con el sentimiento de tener a la familia lejos. De hecho, antes de los shows en Buenos Aires, pasó por Mendoza para reencontrarse con su hijo de 17 años y disfrutar de unos asados y las clásicas tortitas mendocinas.

Un presente de éxito y un futuro creativo

A pesar de estar en la cima de la industria con una de las giras más exitosas de la región, la mendocina no deja de lado su universo personal y ya se encuentra grabando su propio disco solista. Para ella, la música es un lenguaje visceral que le permitió cumplir sueños que ni siquiera se había animado a definir de niña.

Hoy, mientras recorre el mundo con Ricardo Arjona, Gala Celia demuestra que con estudio, talento y un poco de audacia, las fronteras para un artista mendocino simplemente no existen. Su historia es un ejemplo de que el ritmo de nuestra provincia late con fuerza en cualquier escenario del planeta.

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