Abandono en Gran Hermano: se fue una de las más queridas por el público

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el abandono de una de las candidatas más queridas y fuertes sorprendió a todos .

Todo comenzó cuando el “Big” de Gran Hermano llamó a Yisela “Yipio” Pintos al confesionario . Allí recibió una de las noticias más impactantes: su madre está atravesando un problema de salud . La situación había sido comunicada previamente por su actual pareja, quien le pidió que abandonara el reality por ese motivo.

A raíz de esto, la producción le consultó a la participante qué decisión tomaría. Yisela respondió que elegía dejar la casa más famosa de Argentina para poder hacerse cargo de la situación de su madre, a pesar de que su estado no sería de gravedad.

Embed - Yipio abandonó la casa de Gran Hermano 2026 por la salud de su madre

“Aunque lo solicite tu pareja, la decisión es absolutamente tuya”, le explicó Gran Hermano. Ante esto, Yipio respondió: “Sí, porque no tengo otra solución, no tengo más familia que se haga cargo. Está mi pareja nomás y mi hija, que es menor de edad. Gracias por la oportunidad, perdón, pero tengo cosas importantes afuera y mi mamá es una de ellas. Gracias por todo, en serio”.

De esta manera, la uruguaya, que ya contaba con el cariño del público y era considerada candidata por muchos, deja una huella en el programa.

Yisela “Yipio” Pintos, Gran Hermano Yisela “Yipio” Pintos abandona Gran Hermano 2026

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsada)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

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