6 de mayo de 2026
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Gran Hermano

¡Se dijeron de todo! El explosivo DAR entre Sol Abraham y Emanuel en Gran Hermano

Explotó la casa de Gran Hermano con un tenso “derecho a réplica” entre Sol Abraham y Emanuel que dejó a todos en shock. Repasá lo que ocurrió en el reality.

¡Se dijeron de todo! El explosivo DAR entre Sol Abraham y Emanuel en Gran Hermano

¡Se dijeron de todo! El explosivo DAR entre Sol Abraham y Emanuel en Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. A través de un nuevo DAR (Derecho a Réplica), Sol Abraham y Emanuel tuvieron un explosivo ida y vuelta.

Sol Abraham y Emanuel en un tenso cara a cara en Gran Hermano 2026

Anoche, Emanuel Di Gioia fue al SUM de la casa de Gran Hermano y se encontró con Sol Abraham, quien tuvo su “derecho a réplica” en formato holograma. “¿Qué pasó Ema? ¿Me quisite clavar un puñal en la espalda y no pudiste? Sos traidor. El ego herido te pudo más. ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y voto, seamos líderes y vos no?”, lanzó. A lo que el participante respondió: “Esto es Gran Hermano, no hay mentira ni verdad”.

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En su intento por hablar, Sol subió el tono e intentó dejarle ver a Di Gioia que su comportamiento no fue bien visto por el público afuera. Lejos de achicarse, él le respondió con ironía: “Si vos te comiste el chamuyo, problema tuyo. Te fuiste por la giratoria, Gran Hermano no te dejó ni despedir, fue excelente”.

Embed - Solange, cara a cara con Emanuel: puro griterío en el "derecho a réplica" - Gran Hermano 2026

Tras varios minutos de fuertes acusaciones (aunque por momentos inentendibles porque se pisaban uno con el otro) y un clima de mucha tensión, Emanuel tiró una frase que encendió a la participante: “Sos un holograma, no existís más acá. Ojalá vuelvas en el repechaje así te atiendo otra vez. Te echó Gran Hermano. Pensé que eras mejor jugadora”.

Antes de irse, Sol comentó: “No sos líder de nada. La única jugada que sabés hacer es tirar la piedra y esconder la mano. A mi no me sacaste. A vos te cagó la cabeza”. Luego, su imagen desapareció de la pantalla, marcando uno de los momentos más icónicos de lo que va del reality.

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