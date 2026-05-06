¡Se dijeron de todo! El explosivo DAR entre Sol Abraham y Emanuel en Gran Hermano

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. A través de un nuevo DAR (Derecho a Réplica), Sol Abraham y Emanuel tuvieron un explosivo ida y vuelta .

Anoche, Emanuel Di Gioia fue al SUM de la casa de Gran Hermano y se encontró con Sol Abraham, quien tuvo su “derecho a réplica” en formato holograma. “ ¿Qué pasó Ema? ¿Me quisite clavar un puñal en la espalda y no pudiste? Sos traidor . El ego herido te pudo más. ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y voto, seamos líderes y vos no? ”, lanzó. A lo que el participante respondió: “ Esto es Gran Hermano, no hay mentira ni verdad ”.

En su intento por hablar, Sol subió el tono e intentó dejarle ver a Di Gioia que su comportamiento no fue bien visto por el público afuera. Lejos de achicarse, él le respondió con ironía: “ Si vos te comiste el chamuyo, problema tuyo . Te fuiste por la giratoria, Gran Hermano no te dejó ni despedir, fue excelente ”.

Tras varios minutos de fuertes acusaciones (aunque por momentos inentendibles porque se pisaban uno con el otro) y un clima de mucha tensión, Emanuel tiró una frase que encendió a la participante: “Sos un holograma, no existís más acá. Ojalá vuelvas en el repechaje así te atiendo otra vez. Te echó Gran Hermano. Pensé que eras mejor jugadora”.

Antes de irse, Sol comentó: “No sos líder de nada. La única jugada que sabés hacer es tirar la piedra y esconder la mano. A mi no me sacaste. A vos te cagó la cabeza”. Luego, su imagen desapareció de la pantalla, marcando uno de los momentos más icónicos de lo que va del reality.

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