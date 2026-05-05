Gran Hermano 2026: mano a mano infartante y un nuevo eliminado

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación comenzó con un clima de máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en riesgo, sometidos al voto negativo del público: Danelik Galazán, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Luana Fernández y Nazareno Pompei.

Se picó todo en Gran Hermano 2026: Gladys La Bomba Tucumana amenazó con irse

Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Grecia Colmenares , quien celebró con alivio su continuidad en el reality.

Embed - Nazareno se convirtió en el eliminado de la semana 10 de Gran Hermano 2026

Luego fue el turno de Luana Fernández, que no pasó desapercibida: se mostró provocadora y lanzó algunos dardos hacia sus ex compañeros de grupo. Más tarde, Eduardo Carrera también logró salir de placa, dejando el esperado mano a mano final entre Danelik y Nazareno.

Finalmente, el veredicto fue contundente: Nazareno Pompei se convirtió en el nuevo eliminado tras recibir la mayor cantidad de votos negativos. Su salida marcó un momento clave en la noche y volvió a sacudir la dinámica dentro de la casa.

Nazareno Pompei. Gran Hermano Nazareno Pompei es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Nazareno Pompei

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