Gran Hermano 2026: mano a mano infartante y un nuevo eliminado

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación comenzó con un clima de máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en riesgo, sometidos al voto negativo del público: Danelik Galazán, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Luana Fernández y Nazareno Pompei.
Tal como se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue Grecia Colmenares, quien celebró con alivio su continuidad en el reality.
Embed - Nazareno se convirtió en el eliminado de la semana 10 de Gran Hermano 2026
Luego fue el turno de Luana Fernández, que no pasó desapercibida: se mostró provocadora y lanzó algunos dardos hacia sus ex compañeros de grupo. Más tarde, Eduardo Carrera también logró salir de placa, dejando el esperado mano a mano final entre Danelik y Nazareno.
Finalmente, el veredicto fue contundente: Nazareno Pompei se convirtió en el nuevo eliminado tras recibir la mayor cantidad de votos negativos. Su salida marcó un momento clave en la noche y volvió a sacudir la dinámica dentro de la casa.
Nazareno Pompei. Gran Hermano
Nazareno Pompei es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026