La "chinche del arce" preocupa en General Alvear y ya apareció en distintos sectores del departamento

Los arboles de General Alvear poblados de chinche del arce.

La aparición de la chinche del arce (Boisea trivittata) comenzó a generar preocupación en General Alvear durante las últimas semanas, luego de que vecinos reportaran su presencia en distintos sectores del departamento.

Se trata de una especie originaria de América del Norte que, con el paso de los días, comenzó a multiplicarse y a instalarse principalmente en árboles de arce y fresno , donde perfora los frutos para alimentarse de sus semillas.

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Los ejemplares adultos presentan un cuerpo negro opaco con características líneas rojizas y alcanzan aproximadamente 1,3 centímetros de longitud. En tanto, las ninfas —su etapa juvenil— se distinguen fácilmente por su intenso color rojo y pueden medir cerca de 1 centímetro.

A diferencia de otras especies similares, esta chinche no emite olores desagradables ni secreta sustancias defensivas , aunque su presencia masiva puede resultar molesta para quienes la encuentran en patios, jardines o zonas arboladas.

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Qué dijeron desde el INTA

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el ingeniero Mauro Silvestre explicó que, si bien se trata de un insecto invasor que comenzó a expandirse en la región, no representa peligro para las personas.

Según detalló el especialista, uno de los factores que favorece su proliferación en la zona es la ausencia de depredadores naturales, lo que facilita su rápida reproducción y expansión en el arbolado urbano del sur mendocino.

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