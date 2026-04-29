General Alvear impulsa beneficios fiscales por 10 años para atraer empresas

El intendente del departamento de General Alvear , Alejandro Molero , presentó este miércoles en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza orientado a fomentar la radicación de empresas y el desarrollo de emprendimientos en el departamento .

La iniciativa propone un esquema de incentivos fiscales y herramientas de financiamiento con el objetivo de generar condiciones más favorables para la actividad privada en un contexto económico complejo.

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“Hemos traído un proyecto de ordenanza que para nosotros es sumamente importante, distinto, novedoso, vinculado a la promoción de General Alvear en todas las actividades económicas que se puedan desarrollar y las que estamos tentando a que vengan”, afirmó el jefe comunal.

El eje central del proyecto contempla la exención por diez años de tasas, derechos y contribuciones municipales para nuevas inversiones , así como para emprendimientos locales que proyecten ampliaciones.

“En un contexto de crisis tan acentuada, los mayores esfuerzos del Ejecutivo tienen que estar puestos en recomponer la economía. Por eso hemos tomado la decisión de exceptuar de todo tipo de tasas y servicios a quienes se instalen o crezcan en el departamento”, sostuvo Molero.

El alcance incluye iniciativas industriales, agrícolas, comerciales y de servicios, sin limitación geográfica dentro del territorio, siempre que se desarrollen en zonas habilitadas. Además, se prevé la incorporación de proyectos en etapa inicial. “No es solo para quienes llegan, sino también para los alvearenses que están invirtiendo y necesitan un respaldo para seguir creciendo”, agregó.

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Financiamiento e inversiones en marcha

El proyecto también incorpora incentivos financieros complementarios a los programas provinciales, con el objetivo de mejorar el acceso al crédito. “Estamos agregando puntos al subsidio para que quienes tomen financiamiento tengan una herramienta que difícilmente encuentren en otro lugar del país”, indicó el intendente.

En paralelo, Molero confirmó gestiones avanzadas con sectores interesados en radicarse en el departamento, entre ellos iniciativas vinculadas al procesamiento de alfalfa, la ampliación del matadero municipal con perfil exportador y propuestas del rubro textil.

A esto se suman acciones enmarcadas en el plan Chapeaurouge, orientadas a fortalecer la producción forrajera y su integración con la ganadería bajo riego. “No esperamos que vengan solos, salimos a buscarlos. Esa es una parte central de la estrategia”, señaló.

Ventanilla única y tratamiento legislativo

La propuesta incluye la creación de una Ventanilla Única de Inversiones para canalizar proyectos y otorgar factibilidad en plazos acotados, además de establecer condiciones vinculadas a la contratación de mano de obra local y criterios ambientales.

En cuanto al proceso legislativo, el intendente precisó que el proyecto ya fue ingresado y comenzará su tratamiento en comisión en los próximos días. “Hoy lo presentamos formalmente. En la próxima sesión tomará estado parlamentario y luego será analizado por los concejales”, explicó.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca posicionar a General Alvear como una alternativa competitiva para inversiones productivas, combinando alivio fiscal, acceso al crédito y una política activa de captación de proyectos.