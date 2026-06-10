10 de junio de 2026
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Seguridad Vial

Día de la Seguridad Vial: la reflexión de un histórico referente de General Alvear

En el marco del Día de la Seguridad Vial, Jaime Correa recordó la necesidad de reforzar la prevención y la presencia de operativos en la vía pública.

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Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora este 10 de junio, Noticiero Andino dialogó con una voz más que autorizada en la materia: Jaime Correa, ex jefe de la Policía Vial de General Alvear y una de las figuras más recordadas por su trabajo en materia de prevención y educación vial.

Reconocido por generaciones de alvearenses, Correa desarrolló gran parte de su carrera recorriendo las calles, en contacto permanente con la comunidad y promoviendo el respeto por las normas de tránsito como herramienta fundamental para evitar accidentes.

La importancia de la prevención

Durante la entrevista, el ex funcionario destacó la necesidad de mantener y fortalecer los operativos preventivos en distintos puntos del departamento. Según explicó, la presencia visible de los controles cumple un rol clave no solo en la fiscalización, sino también en la concientización de los conductores.

"La gente tiene que ver los operativos, notar el despliegue y entender que están para prevenir", sostuvo.

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Educación vial para salvar vidas

Correa remarcó además que la educación vial continúa siendo una de las herramientas más efectivas para reducir los siniestros de tránsito y generar conductas responsables en la vía pública.

En ese sentido, consideró que el trabajo conjunto entre organismos de control, instituciones educativas y la comunidad es fundamental para seguir construyendo una cultura vial más segura.

En una fecha que invita a reflexionar sobre los hábitos al volante, el histórico referente alvearense dejó un mensaje claro: la prevención, la educación y los controles son pilares fundamentales para evitar tragedias y salvar vidas.

Embed - JAIME CORREA, EL HOMBRE QUE MARCÓ LA SEGURIDAD VIAL EN ALVEAR

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