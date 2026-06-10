10 de junio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Estudiantes de General Alvear participaron de una jornada de concientización por el Día Nacional de la Seguridad Vial

La actividad en General Alvear reunió a estudiantes de cuarto año y referentes de distintos organismos para promover la prevención y la conducción responsable.

Concientización en seguridad vial en General Alvear.

Concientización en seguridad vial en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, se desarrolló una jornada de concientización destinada a estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias en la Escuela 1-144 "12 de Agosto" en General Alvear.

La actividad se llevó adelante a través del programa Jóvenes Embajadores de la Seguridad Vial, impulsado por la Dirección General de Escuelas en conjunto con distintos organismos provinciales y municipales.

La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas vinculadas a la prevención, las normas de tránsito y la actuación ante situaciones de emergencia, teniendo en cuenta que los participantes se encuentran próximos a obtener su licencia de conducir.

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Formar conciencia antes de salir a las calles de General Alvear

El director de Educación del municipio, José Morán, explicó que la iniciativa apunta a generar conciencia desde las aulas y convertir a los jóvenes en multiplicadores del mensaje.

"Es un programa apuntado a alumnos de cuarto año, donde se busca concientizar a los jóvenes sobre la seguridad vial y que ellos puedan replicar ese mensaje en sus escuelas y en la comunidad", expresó.

Por su parte, el Juez de la Policía de Tránsito Municipal, Sebastián Simón, indicó que el objetivo es acercar a los estudiantes a los conceptos fundamentales de la seguridad vial antes de que comiencen a conducir.

"La idea es introducirlos en el mundo de la seguridad vial y hacerlos tomar conciencia de que el tránsito es una actividad peligrosa y que causa accidentes", señaló.

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La prevención como herramienta clave

Durante la jornada también se destacó la importancia de la educación y la prevención para reducir la siniestralidad vial. "Si con esto logramos prevenir un solo accidente o que alguno de los chicos sepa cómo actuar frente a una emergencia, el esfuerzo ya vale la pena", afirmó Simón.

Del encuentro participaron representantes de las áreas de Salud, Policía de Mendoza, Bomberos, Defensa Civil y otros organismos vinculados a la prevención y atención de siniestros viales, quienes explicaron sus funciones y el trabajo que desarrollan ante este tipo de emergencias.

Un mensaje para toda la comunidad de General Alvear

Al cierre de la actividad, Sebastián Simón dejó una reflexión dirigida no solo a los estudiantes, sino a todos los conductores. "Conduzcan con la intención de llegar. Hay que respetar las normas, prestar atención y entender que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar accidentes".

La jornada formó parte de las acciones impulsadas durante el Mes de la Seguridad Vial, con el objetivo de promover conductas responsables y fortalecer la cultura de la prevención entre los jóvenes.

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