General Alvear avanza en la elaboración de su Plan Municipal de Gestión de Residuos

Casa Salonia en General Alvear fue escenario de una reunión de trabajo entre la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental de Mendoza y representantes de los municipios de General Alvear, San Rafael y Malargüe, con el objetivo de avanzar en la elaboración de los Planes Municipales de Gestión de Residuos, en el marco de la actualización de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Del encuentro participaron el secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Guillermo Modón; el asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal; el director de Gestión y Fiscalización Ambiental de Mendoza, Leonardo Fernández; y equipos técnicos de los tres municipios del sur provincial.
La reunión permitió coordinar acciones y definir lineamientos comunes para fortalecer la gestión de residuos en la región, promoviendo un modelo que priorice la recuperación, reutilización y valorización de los materiales.
Una nueva mirada sobre la gestión de residuos
El asesor de Gestión Ambiental de General Alvear, Denis Rabanal, explicó que el objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible.
"Estamos trabajando en el armado de los planes municipales con un objetivo claro: pasar de una lógica centrada únicamente en la limpieza a una gestión integral de los residuos, entendiendo que muchos de ellos pueden recuperarse y generar valor", sostuvo.
Por su parte, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental de Mendoza, Leonardo Fernández, destacó el trabajo que viene desarrollando el departamento y el acompañamiento que brinda la Provincia.
"Estamos colaborando con maquinaria y asesoramiento técnico para reacondicionar el relleno sanitario y optimizar la planta de tratamiento de residuos. Son acciones que buscan mejorar la eficiencia de todo el sistema", afirmó.
Asimismo, el funcionario resaltó el estado del departamento y reconoció la labor del Municipio.
"Quiero felicitar al Gobierno municipal porque encontramos una ciudad muy limpia. Eso refleja un trabajo sostenido y una gestión comprometida con el ambiente", expresó.
Reconocimientos y recorrida por espacios ambientales en General Alvear
Tras la reunión, las autoridades visitaron la Escuela N.º 4-179 El Ceibo, donde entregaron un reconocimiento por la trayectoria de la institución en proyectos de educación ambiental.
Posteriormente, recorrieron la Planta de Clasificación de Residuos y el relleno sanitario, donde observaron las tareas de acondicionamiento que se llevan adelante con una topadora facilitada por el Ministerio de Energía y Ambiente.
La agenda concluyó con una visita a la Cooperativa Anulen Suyai, cuyos integrantes presentaron el trabajo de recuperación y valorización de residuos que desarrollan en la planta.
Trabajo conjunto para una gestión más sostenible
Estas acciones forman parte de una estrategia conjunta entre la Provincia y el Municipio de General Alvear para fortalecer la gestión ambiental, optimizar el tratamiento de los residuos y promover prácticas sostenibles que contribuyan al cuidado del ambiente y al bienestar de la comunidad.