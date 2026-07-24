Andes Fútbol Club sorprendió al mundo con una jugada colectiva inolvidable

La categoría 2014 de Andes Fútbol Club , de General Alvear , protagonizó una de las jugadas más comentadas y admiradas de las últimas horas en las redes sociales. Recordando quizás - y salvando las distancias - la cuna de la Masía ( Academia de fútbol y Centro de Formación Juvenil del Fútbol Club Barcelona ) se trasladó al campo de juego alvearense e impactó el toque, toque, de estos pibes de 13 años que comienzan a construir un futuro prometedor para la institución.

Antes de empujar la pelota al fondo de la red, los pequeños futbolistas construyeron una magistral secuencia de casi 15 toques consecutivos , en la que prácticamente participó todo el equipo.

Con pases precisos, visión de juego y movimientos coordinados , los jugadores de Andes FC trasladaron la pelota de un sector a otro del campo hasta encontrar el espacio necesario para definir la acción.

La jugada culminó en gol y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la calidad técnica, el compañerismo y el juego colectivo demostrado por los chicos.

La categoría 2014 del conjunto alvearense dejó en claro que, incluso desde las divisiones infantiles, el fútbol puede ofrecer acciones de gran nivel y enseñar que la mejor manera de llegar al gol es jugando en equipo.

César Araya, entrenador de Andes Fútbol Club dialogó con Noticiero Andino

El DT de los pibes de Andes César Araya dialogó con Noticiero Andino y se refirió a esta jugada colectiva que recorre el mundo viral: "La verdad que fue una sorpresa muy linda, tanto que se viralizó, los chicos están muy contentos al igual que los padres".

Araya subrayó además que: "nosotros siempre tratamos de jugar con la pelota al piso, pero a veces se hace difícil por los campos de juego que no son buenos. En los entrenamientos intentamos que los chicos levantan la cabeza, jueguen con el compañero y así se dio justo que lo estuvieran filmando y disfruta,os de este gol enorme".