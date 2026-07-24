24 de julio de 2026
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Malargüe

Malargüe Gaucho sigue en San Rafael con fotografía documental cine y la esencia de la trashumancia

La propuesta reúne este viernes a la muestra fotográfica con el cine y relatos sobre una tradición que sigue marcando la identidad de Malargüe y el Sur.

El arrero, de Rolando Poblete. Trashumancia en Malargüe.

El arrero, de Rolando Poblete. Trashumancia en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La muestra fotográfica "Malargüe Gaucho, donde el oficio se vuelve herencia y la herencia cultura", de Rolando Poblete, continúa abierta en el Espacio Contemporáneo de Artes Sur (ECA) de San Rafael. Hoy sumará una charla sobre fotografía documental, la proyección del film La última Trashumancia y un espacio de reflexión sobre la identidad rural. La entrada será libre y gratuita.

La exposición, con entrada libre y gratuita, instalada en el Espacio Contemporáneo de Artes Sur (ECA), ubicado en el Kilómetro 0 de la ciudad de San Rafael, invita a recorrer la vida de los crianceros del sur mendocino a través de una serie de imágenes que retratan la esencia de la cultura gaucha y la práctica de la trashumancia, una tradición profundamente arraigada en el departamento de Malargüe.

Cine de trashumancia

Como parte de las actividades complementarias, este viernes desde las 16.30, Rolando Poblete ofrecerá la charla "Fotografía documental: narrar el territorio", donde compartirá su experiencia detrás de la cámara y explicará cómo la fotografía puede transformarse en una herramienta para preservar la memoria colectiva, registrar costumbres y fortalecer la identidad de las comunidades rurales.

La jornada contará además con la participación del director cinematográfico Néstor "Tato" Moreno, creador del Festival Internacional Pasturas, encuentro que cada mayo reúne en Malargüe producciones audiovisuales dedicadas a la trashumancia y a las historias de los hombres y mujeres que mantienen vigente esta práctica ganadera ancestral en el mundo, entre los campos de invernada y las veranadas cordilleranas.

El programa también incluirá la proyección del documental "La Última Trashumancia", del realizador rumano Dragos Lumpan. La película refleja la vida de pastores europeos que luchan por preservar una tradición milenaria frente a las transformaciones económicas, sociales y culturales que amenazan con hacer desaparecer este modo de vida.

La propuesta busca generar un diálogo entre la fotografía, el cine documental y el patrimonio cultural, poniendo en valor las tradiciones pastoriles que aún sobreviven en distintos rincones del planeta. La actividad es abierta al público y con entrada gratuita, consolidándose como una oportunidad para descubrir, a través del arte, el profundo vínculo entre el territorio, sus habitantes y sus costumbres.

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