22 de mayo de 2026
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Malargüe

El festival de Malargüe que transforma la trashumancia en protagonista del cine mundial

Películas de España, Chile, India, Argentina y Bolivia rescatan oficios ancestrales ligados al pastoreo y la vida rural, en el Festival de Cine Pasturas.

Festival Internacional de Cine en Malargüe (Gentileza).

Festival Internacional de Cine en Malargüe (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

El Festival Internacional de Cine de Trashumancia Pasturas transita sus jornadas finales en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe, consolidándose como un espacio para visibilizar la vida de los pastores, arrieros y veranadores de distintos rincones del mundo. La propuesta, con entrada libre y gratuita, culminará este sábado 23 de mayo a las 20.

Creado por el director mendocino Néstor “Tato” Moreno, el Festival Internacional de Cine de Trashumancia Pasturas se ha convertido en una valiosa herramienta cultural para rescatar, preservar y difundir una forma de vida ancestral ligada al movimiento estacional del ganado, una práctica que en Malargüe continúa vigente y forma parte de la identidad productiva y social del departamento.

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Embed - FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL PASTURAS

Cine Internacional en Malargüe

A través del arte de la cinematografía documental, el festival acerca al público historias humanas marcadas por el esfuerzo, la tradición y el profundo vínculo con la naturaleza. Las producciones seleccionadas reflejan realidades de distintas regiones del planeta, pero con un denominador común, la vida de quienes recorren grandes distancias en busca de mejores pasturas para sus animales.

En la edición de este año fueron seleccionadas las películas Soledá (España), Rodeo de Campo (Chile), Tierra de Lobos, Escuela de Pastores (España), La Loba Parda (España), Anocarire, el Lugar del Perro (Chile) y El Último Viaje (Argentina), obras que ponen en valor la cultura pastoril y las tradiciones rurales.

Las actividades continuarán este viernes desde las 20 con la proyección de Lobos, de España, y posteriormente Bhed Chal, producción proveniente de India. El cierre oficial tendrá lugar el sábado a las 20 con la exhibición de Tras las huellas de un dinosaurio, documental de Bolivia.

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Actividades abiertas al público del Festival de Cine Pasturas

Paralelamente, se desarrolla el Mendoza Film Lab, una propuesta destinada a fortalecer la formación audiovisual mediante talleres, laboratorios y clases magistrales. Este sábado, entre las 9 y las 19.30, continuarán las actividades a cargo de especialistas del sector.

La programación se complementa con una muestra fotográfica sobre el campo malargüino, integrada por imágenes captadas por fotógrafos locales, que retratan paisajes, costumbres y escenas de la vida rural. De esta manera, Malargüe vuelve a posicionarse como un escenario donde la cultura, el patrimonio y las tradiciones encuentran una poderosa ventana para proyectarse al mundo.

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