Malargüe: la identidad de los fallecidos en la explosión de un camión cisterna

Todo ocurrió en un área petrolera ubicada en zona de Pata Mora, en Malargüe.

La explosión de un camión cisterna en un área petrolera de Malargüe causa conmoción en el sur provincial y las autoridades del Ministerio de Seguridad confirmaron que son dos las víctimas fatales que dejó el triste accidente, ambos operarios que trabajaban en el lugar

Los fallecidos fueron identificados como Sergio Adrián Sanchuc, un operario de 46 años que era oriundo de Carmensa , General Alvear; y Gastón Antonio Andrada, otro trabajador de 40 años, domiciliado en Rincón de los Sauces .

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Investigan una fuerte explosión en Malargüe que dejó dos muertos y un herido

El primero de estos falleció en el momento de la explosión, mientras que el segundo dejó de existir en Rincón de los Sauces, Neuquén, donde había sido trasladado de urgencia tras el siniestro.

Según fuentes policiales, todo ocurrió cerca de las 19.30 del miércoles en la Base de Chachahuél, en el distrito de Pata Mora, a unos 300 kilómetros del centro de Malargüe.

En esa área petrolera, por causas que se investigan, explotó un camión cisterna perteneciente a una empresa privada, provocando la muerte instantánea de un operario. Otro trabajador sufrió heridas de suma gravedad y falleció horas después en Neuquén.

El siniestro generó un importante despliegue policial, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en una zona de difícil acceso, y donde casi no hay señal. Además, los caminos son de tierra, por lo que el traslado de los heridos se complicó en demasía.

Ahora bien, personal policial que llegó a la escena entrevistó al supervisor de planta, quien manifestó haber escuchado una fuerte explosión y posteriormente observó una nube de gas, no pudiendo indicar el motivo de la explosión.

Sobre esto trabaja la fiscalía de Malargüe, para determinar cómo ocurrió el trágico siniestro.