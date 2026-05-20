20 de mayo de 2026
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Malargüe

La Payunia pone a Malargüe nuevamente en la vidriera mundial de la ciencia

Volcanes de La Payunia, y otros escenarios fueron protagonistas de una selección de imágenes que muestran la riqueza astronómica del sur mendocino.

El cielo de La Payunia, en Malargüe (Gentileza).

El cielo de La Payunia, en Malargüe (Gentileza).

El reconocimiento recayó sobre una serie de imágenes realizadas por el astrofotógrafo argentino Lucas D’Ortone, quien logró registrar algunos de los fenómenos más impactantes del cielo austral en escenarios naturales de Malargüe y el suroeste de San Rafael. Las fotografías fueron seleccionadas y difundidas a través de las redes sociales oficiales de APOD (Astronomy Picture of the Day), una de las plataformas de divulgación astronómica más prestigiosas del mundo.

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CIELO

Reserva La Payunia patrimonio natural y dueña de un cielo puro

Las tomas forman parte de una colección obtenida principalmente en el Área Natural Protegida La Payunia, territorio que desde hace años es valorado por científicos, observadores y fotógrafos debido a sus excepcionales condiciones para la observación del cielo nocturno. La escasa contaminación lumínica y la amplitud de sus paisajes volcánicos convierten a esta región en un verdadero laboratorio natural para la astronomía.

Entre las imágenes destacadas aparecen registros de la Vía Láctea sobre los Castillos de Pincheira, el volcán Payén Liso y distintos rincones de La Payunia. También sobresalen fotografías de las Nubes de Magallanes y la constelación de la Cruz del Sur enmarcadas por escenarios característicos de Mendoza.

CIELO 3

La selección incluye además imágenes de fenómenos astronómicos recientes, como el cometa C/2025 R3 PanSTARRS y el cometa SWAN, capturados junto a volcanes, rutas y paisajes del sur provincial. A ello se suman trabajos de cielo profundo, entre ellos la región de Rho Ophiuchi y la galaxia de Andrómeda sobre el entorno de El Sosneado y la Ruta Nacional 40.

D’Ortone, oriundo de Mar del Plata, lleva más de quince años dedicado a la captura y procesamiento de imágenes astronómicas. Desde el Gobierno de Mendoza destacaron que esta nueva difusión internacional vuelve a posicionar a la provincia, y especialmente a Malargüe, como uno de los principales destinos argentinos para el astroturismo, una actividad que combina ciencia, naturaleza, educación y desarrollo turístico sustentable.

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