19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
NASA

La NASA y la Universidad de Míchigan destacaron impactantes fotos del cielo en el sur mendocino

Un programa astronómico de la NASA compartió imágenes nocturnas de Malargüe y La Payunia. Las capturas posicionan a la provincia de Mendoza en el astroturismo.

La NASA y la Universidad de Míchigan destacaron impactantes fotos del cielo en el sur mendocino

La NASA y la Universidad de Míchigan destacaron impactantes fotos del cielo en el sur mendocino

Por Sitio Andino Sociedad

El prestigioso programa de divulgación científica APOD (Astronomy Picture of the Day o Imagen Astronómica del Día), perteneciente a la NASA, publicó una serie de astrofotografías tomadas en el sur de la provincia de Mendoza. Las espectaculares imágenes muestran el cielo nocturno de Malargüe y La Payunia. La difusión internacional resalta las condiciones geográficas excepcionales que posee el territorio mendocino.

Las capturas seleccionadas pertenecen al fotógrafo argentino Lucas D’Ortone, quien se dedica desde hace quince años a registrar el universo. El material fue difundido a través de las redes sociales oficiales del proyecto Astronomy Picture of the Day. Esta iniciativa es coordinada de manera conjunta por la agencia espacial estadounidense y la Universidad Tecnológica de Míchigan.

Lee además
San Rafael volverá a posicionarse como sede de un importante encuentro científico nacional con la realización del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y el I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo.

San Rafael será epicentro de la medicina crítica con un congreso que reunirá a especialistas de todo el país
Operativo Frío: el plan de los municipios para asistir a las personas en situación de calle.

Alerta por el frío: el plan para los sin techo en Mendoza

El autor aclaró que el reconocimiento actual corresponde al perfil de la plataforma Instagram del organismo científico internacional. De igual manera, las imágenes todavía aguardan su postulación para la portada principal del sitio web astronómico oficial. La mención posiciona a la región como un destino de referencia mundial para los aficionados a la observación de estrellas.

¿Qué paisajes mendocinos aparecen en las fotos elegidas por la NASA?

La recopilación de imágenes destaca la fisonomía de la Vía Láctea sobre formaciones naturales como los Castillos de Pincheira y el volcán Payén Liso. El artista también logró retratar fenómenos celestes de gran valor como las Nubes de Magallanes y la Cruz del Sur. El cielo límpido del departamento sureño permitió captar el brillo del universo con absoluta nitidez.

Entre los registros más llamativos figuran las órbitas de cometas recientes como el C/2025 R3 PanSTARRS y el cometa SWAN sobre la Ruta 40. Los trabajos de cielo profundo incluyeron a la galaxia de Andrómeda y la región estelar de Rho Ophiuchi desde El Sosneado. Cada toma requirió una exhaustiva planificación técnica para respetar los colores reales del espacio exterior.

El fotógrafo bonaerense dicta actualmente talleres virtuales y presenciales para compartir sus metodologías de captura con nuevos aficionados a la materia. Su obra busca concientizar sobre el cuidado ambiental de los entornos naturales para evitar la degradación de la atmósfera. El reconocimiento de la agencia espacial convalida el esfuerzo de años dedicados a la ciencia.

¿Por qué el sur de Mendoza es un escenario clave para el astroturismo?

La escasez de contaminación lumínica en las áreas protegidas garantiza un fondo oscuro ideal para los lentes fotográficos de alta sensibilidad. Estas ventajas estructurales atraen a científicos y turistas de diferentes continentes de forma regular.

Las condiciones climáticas de Malargüe ofrecen un porcentaje elevado de noches despejadas a lo largo de las cuatro estaciones del año. Los operadores turísticos locales celebraron el impacto de la noticia para potenciar las guiadas nocturnas en las reservas naturales provinciales. El cielo de la región consolida su estatus como un patrimonio natural invaluable para la astronomía.

El éxito de la campaña fotográfica estimula la llegada de nuevas inversiones relacionadas con la divulgación científica y la hotelería sustentable. El sur mendocino demuestra que sus recursos visuales compiten de igual a igual con los observatorios más importantes del planeta.

Temas
Seguí leyendo

La DGE y Minería lanzaron un carrera con gran salida laboral

La imperdible propuesta de Bodega Sánchez para celebrar el 25 de Mayo entre viñedos

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Habrá corte de luz en cinco departamentos de Mendoza

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 19 de mayo

Fuerte respaldo judicial para la UNCuyo en la pelea por los terrenos del Polígono de Tiro

El frío movilizó una campaña solidaria en Mendoza, pero todavía necesita más para personas en situación de calle

Buscan familias para la adopción de una nena de 11 años en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Las Más Leídas

El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.

Vaca Muerta y el boom laboral: cuáles son los trabajos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada