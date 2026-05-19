La NASA y la Universidad de Míchigan destacaron impactantes fotos del cielo en el sur mendocino

El prestigioso programa de divulgación científica APOD (Astronomy Picture of the Day o Imagen Astronómica del Día), perteneciente a la NASA , publicó una serie de astrofotografías tomadas en el sur de la provincia de Mendoza . Las espectaculares imágenes muestran el cielo nocturno de Malargüe y La Payunia. La difusión internacional resalta las condiciones geográficas excepcionales que posee el territorio mendocino.

Las capturas seleccionadas pertenecen al fotógrafo argentino Lucas D’Ortone, quien se dedica desde hace quince años a registrar el universo. El material fue difundido a través de las redes sociales oficiales del proyecto Astronomy Picture of the Day . Esta iniciativa es coordinada de manera conjunta por la agencia espacial estadounidense y la Universidad Tecnológica de Míchigan.

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El autor aclaró que el reconocimiento actual corresponde al perfil de la plataforma Instagram del organismo científico internacional. De igual manera, las imágenes todavía aguardan su postulación para la portada principal del sitio web astronómico oficial. La mención posiciona a la región como un destino de referencia mundial para los aficionados a la observación de estrellas.

¿Qué paisajes mendocinos aparecen en las fotos elegidas por la NASA?

La recopilación de imágenes destaca la fisonomía de la Vía Láctea sobre formaciones naturales como los Castillos de Pincheira y el volcán Payén Liso. El artista también logró retratar fenómenos celestes de gran valor como las Nubes de Magallanes y la Cruz del Sur. El cielo límpido del departamento sureño permitió captar el brillo del universo con absoluta nitidez.

Entre los registros más llamativos figuran las órbitas de cometas recientes como el C/2025 R3 PanSTARRS y el cometa SWAN sobre la Ruta 40. Los trabajos de cielo profundo incluyeron a la galaxia de Andrómeda y la región estelar de Rho Ophiuchi desde El Sosneado. Cada toma requirió una exhaustiva planificación técnica para respetar los colores reales del espacio exterior.

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El fotógrafo bonaerense dicta actualmente talleres virtuales y presenciales para compartir sus metodologías de captura con nuevos aficionados a la materia. Su obra busca concientizar sobre el cuidado ambiental de los entornos naturales para evitar la degradación de la atmósfera. El reconocimiento de la agencia espacial convalida el esfuerzo de años dedicados a la ciencia.

¿Por qué el sur de Mendoza es un escenario clave para el astroturismo?

La escasez de contaminación lumínica en las áreas protegidas garantiza un fondo oscuro ideal para los lentes fotográficos de alta sensibilidad. Estas ventajas estructurales atraen a científicos y turistas de diferentes continentes de forma regular.

Las condiciones climáticas de Malargüe ofrecen un porcentaje elevado de noches despejadas a lo largo de las cuatro estaciones del año. Los operadores turísticos locales celebraron el impacto de la noticia para potenciar las guiadas nocturnas en las reservas naturales provinciales. El cielo de la región consolida su estatus como un patrimonio natural invaluable para la astronomía.

El éxito de la campaña fotográfica estimula la llegada de nuevas inversiones relacionadas con la divulgación científica y la hotelería sustentable. El sur mendocino demuestra que sus recursos visuales compiten de igual a igual con los observatorios más importantes del planeta.