La imperdible propuesta de Bodega Sánchez para celebrar el 25 de Mayo entre viñedos

Bajo el lema “Celebremos lo que nos une, brindemos por lo que construimos juntos”, Bodega Sánchez invita a mendocinos y turistas a disfrutar de una experiencia especial por el 25 de Mayo . A continuación, te contamos más detalles de esta imperdible propuesta .

La Bodega Sánchez (ubicado en Anchoris, Luján de Cuyo) presenta una propuesta especial para celebrar el 25 de Mayo en un entorno único entre viñedos y montañas. La experiencia incluirá un menú patrio completo, show en vivo y una jornada pensada para disfrutar de la gastronomía y los vinos en un ambiente tradicional y familiar.

El menú contará con entradas típicas como pastelitos de carne cortada a cuchillo y locro de la bodega, además de platos principales como matambre relleno con verduras y ravioles artesanales. La propuesta se completará con una selección de postres y un espectáculo en vivo, todo por un valor de $50.000 por persona.

BODEGAS Y VIÑEDOS SANCHES

Reservas por redes sociales en @bodega_sanchez o al teléfono: 261 3340-822. Con una propuesta que combina tradición, sabores regionales y entretenimiento en vivo, la celebración promete convertirse en una opción ideal para quienes buscan disfrutar del 25 de Mayo en un ambiente distinto.