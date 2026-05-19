19 de mayo de 2026
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La imperdible propuesta de Bodega Sánchez para celebrar el 25 de Mayo entre viñedos

Bodega Sánchez invita a mendocinos y turistas a celebrar el 25 de Mayo con el lema “Celebremos lo que nos une, brindemos por lo que construimos juntos”.

La imperdible propuesta para celebrar el 25 de Mayo entre viñedos
La imperdible propuesta para celebrar el 25 de Mayo entre viñedos
Por Sitio Andino Sociedad

Bajo el lema “Celebremos lo que nos une, brindemos por lo que construimos juntos”, Bodega Sánchez invita a mendocinos y turistas a disfrutar de una experiencia especial por el 25 de Mayo. A continuación, te contamos más detalles de esta imperdible propuesta.

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25 de Mayo en la Bodega Sánchez: menú patrio, vinos, show en vivo y experiencia gastronómica tradicional

La Bodega Sánchez (ubicado en Anchoris, Luján de Cuyo) presenta una propuesta especial para celebrar el 25 de Mayo en un entorno único entre viñedos y montañas. La experiencia incluirá un menú patrio completo, show en vivo y una jornada pensada para disfrutar de la gastronomía y los vinos en un ambiente tradicional y familiar.

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El menú contará con entradas típicas como pastelitos de carne cortada a cuchillo y locro de la bodega, además de platos principales como matambre relleno con verduras y ravioles artesanales. La propuesta se completará con una selección de postres y un espectáculo en vivo, todo por un valor de $50.000 por persona.

BODEGAS Y VIÑEDOS SANCHES

Reservas por redes sociales en @bodega_sanchez o al teléfono: 261 3340-822. Con una propuesta que combina tradición, sabores regionales y entretenimiento en vivo, la celebración promete convertirse en una opción ideal para quienes buscan disfrutar del 25 de Mayo en un ambiente distinto.

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