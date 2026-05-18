Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos.

El conflicto entre San Rafael y General Alvear por el financiamiento del gasoducto del Sur sigue escalando y podría terminar definiéndose en la Justicia . Tras los cruces mediáticos de la semana pasada, en las últimas horas el peronismo sanrafaelino endureció su postura contra el intendente Alejandro Molero e insistió con la advertencia que le hizo llegar días atrás vía notario : si no abona el proporcional de la obra, el departamento vecino podría quedarse sin acceso al servicio.

Gasoducto de San Rafael: qué falta para que empiece a operar y qué deben hacer los vecinos

Se rompió la paz en el Sur: Félix intimó a Molero por el gasoducto y se abrió un frente judicial

El planteo se da a pocos días de la inauguración de la obra (proyectada para el 15 de junio) y genera incertidumbre entre los usuarios alvearenses , muchos de los cuales ya avanzaron con el trámite para obtener la factibilidad de conexión en sus hogares.

El planteo del Municipio de San Rafael — elevado por el intendente Omar Félix durante la apertura de sesiones en el Concejo Delibertante— es que a Alvear le corresponde aportar unos $1.100 millones , que es el 23% de lo que invirtió el departamento vecino para completar la obra que la Nación dejó inconclusa (frenó los envíos de recursos cuando faltaba poco más que el 10%). El cálculo responde a la porción de usuarios que se beneficiará en cada comuna con la prestación del servicio de gas natural.

Omar Félix, Alejandro Molero, gasoducto Frente abierto en el Sur por el financiamiento del gasoducto.

Cruces por el gasoducto del Sur: "Molero quiere sacar una ventajita"

El fin de semana se viralizó un duro documento que lleva la firma del senador provincial Mauricio Sat (ligado a Félix), que reclama a Molero el cumplimiento "de sus compromisos". "Al intendente le gustan las fotos y grabar videos, pero de pagar lo que debe ni hablar", sostiene el comunicado del legislador del PJ.

Más Sanrafaelino que Nunca El documento de Mauricio Sat que escala el conflicto con General Alvear por el gasoducto.

En diálogo con Noticiero Andino, Sat fue categórico: “Si Molero no aporta, Alvear no va a tener factibilidad de gas”. En ese sentido, señaló que no es una postura "contra los vecinos de General Alvear", sino "contra un intendente que no cumple su palabra".

El senador incluso sugirió que el jefe comunal radical podría gestionar la cancelación de "su parte" con el Gobierno provincial, del cual es aliado. Refirió a un anuncio que Molero hizo hace un año atrás, cuando visitó a Alfredo Cornejo y avisó que la Provincia se haría cargo del financiamiento para concretar el gasoducto.

"Que lo gestione por donde quiera. Nosotros, como sanrafaelinos, estamos defendiendo nuestro recurso. Porque es lo que nos corresponde y lo necesitamos para poder seguir avanzando en diferentes necesidades que tenemos", postuló.

Embed - SAN RAFAEL: “MOLERO TIENE QUE PAGAR”

Tal como lo estableció en la nota que envió Félix días atrás a Molero, la comuna sureña invoca su rol como “tercero aportante” en la obra para sostener que tiene injerencia en la habilitación del servicio. Desde la intendencia alvearense rechazaron los argumentos y afirmaron que —al tratarse de una obra de competencia nacional— no está obligada a realizar aportes.

Lo cierto es que ambas partes anticiparon que se presentarán en la Justicia en caso de que la otra no ceda en su actitud. Por lo tanto, a menos que se arribe a un acuerdo político, hay altas probabilidades de que el conflicto se resuelva en tribunales. Precisamente, en la Suprema Corte.

La otra deuda que San Rafael le reclama a General Alvear

En paralelo, desde San Rafael le atribuyen a Alvear otro compromiso incumplido. En este caso, en relación al financiamiento del sistema de lucha antigranizo por siembra de nubes, que las comunas asumieron una vez que la Provincia retiró el envío de fondos.

Sat indicó que, de $474 millones que debía afrontar la comuna conducida por Molero, hasta el momento solo giró dos cuotas de $20 millones. "Siempre apostamos al diálogo, pero pareciera que el intendente quiere hacerse el vivo y sacar una ventajita sobre los sanrafaelinos", disparó.

Así las cosas, a días de la habilitación de la megaobra, la disputa política anticipa una pelea que seguramente se traslade a la Justicia.