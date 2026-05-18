18 de mayo de 2026
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París

Milei lleva la Semana Argentina a París: ¿Qué busca el Gobierno?

Tras el éxito en Nueva York, la Semana Argentina llegará a París en el segundo semestre de 2026. Javier Milei busca potenciar la inversión europea.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, con el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, con el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno

Por Sitio Andino Política

Luego del impacto generado por la Semana Argentina en Nueva York, realizada en marzo y considerada un éxito por el Gobierno de Javier Milei, el país volverá a desplegar su estrategia de promoción internacional con la “Semana Argentina en París”, un evento que se desarrollará durante el segundo semestre de 2026.

La confirmación llegó por parte del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien anunció la iniciativa a través de su cuenta de X y destacó el respaldo del presidente Milei y del canciller Pablo Quirno.

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Milei busca inversiones en París con la Semana Argentina

“Gracias, presidente y canciller, por la confianza”, expresó el diplomático, quien además aseguró que se avanzará “en una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Javier Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno”.

La denominada “Argentina Week París” se realizará en la capital francesa, considerada uno de los principales centros económicos y financieros de Europa, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales, atraer inversiones y consolidar la presencia argentina en el escenario internacional.

En ese sentido, Sielecki remarcó que las inversiones provenientes de Francia y otros países europeos crecieron de manera significativa durante el actual mandato nacional. Según indicó, las inversiones francesas aumentaron un 50,7% en los últimos 18 meses y sostuvo que la realización del evento “acelerará” ese proceso.

Por su parte, Quirno respaldó públicamente el anuncio al repostear el mensaje del embajador en sus redes sociales y celebrar: “¡Hay ‘Semaine Argentine’ en París!”.

Además, el canciller adelantó que el Gobierno nacional trabaja en la organización de otras semanas argentinas en distintas ciudades europeas durante la segunda mitad del año, como parte de la estrategia de inserción internacional impulsada por la administración libertaria.

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