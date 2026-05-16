Arde la interna en La Libertad Avanza: Caputo y el Gordo Dan acusaron a Martín Menem por cuentas falsas

Fuertes cruces entre dos de los integrantes de la mesa política del Gobierno.

La intensa interna en La Libertad Avanza sumó este sábado un nuevo capítulo de alto voltaje, con un cruce directo entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , que volvió a exponer las tensiones dentro del oficialismo.

El detonante fue la difusión de una publicación crítica contra Caputo y Manuel Vidal , originalmente posteada desde una cuenta anónima en redes sociales, que habría sido compartida desde un perfil atribuido a Menem.

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El conflicto se desató cuando comenzaron a circular capturas que mostrarían que un contenido difundido desde una cuenta de Instagram vinculada a perfiles críticos del caputismo había sido compartido desde un usuario asociado al titular de Diputados .

Según una irónica explicación que publicó una cuenta vinculada a "Las Fuerzas del Cielo", al compartir un enlace de Instagram en la red social X, puede quedar expuesto el usuario que envió ese contenido si la sesión está iniciada. Ese detalle técnico habría dejado al descubierto el origen del posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoEdicion/status/2055715097863995647&partner=&hide_thread=false Clase número 1.



Cuando se usa la opción "Compartir", Instagram genera un enlace universal hacia tu perfil que incluye un código de usuario en lugar de un enlace directo al post.



Para evitar esto, en lugar de usar el botón "Compartir" directo de Instagram, selecciona "Copiar… https://t.co/PJkvTkRTIU pic.twitter.com/B7lpzmwIFZ — El gordo edición (@GordoEdicion) May 16, 2026

A partir de ahí, Caputo tomó el tema y lo amplificó públicamente, sugiriendo que desde el entorno de Menem se operaban cuentas anónimas para atacar a dirigentes del propio espacio.

La respuesta del asesor presidencial fue inmediata y con un tono extremadamente duro. Publicó mensajes con descalificaciones directas y sostuvo que la eliminación posterior de la cuenta involucrada confirmaba el vínculo con el sector del riojano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/2055755860542910737&partner=&hide_thread=false Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos. — Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

A la ofensiva se sumó Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan” y uno de los principales referentes de la militancia digital libertaria. Desde sus redes, replicó las acusaciones y se burló del supuesto error que habría dejado expuesto a Menem.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/2055757932092916180&partner=&hide_thread=false AJAJAJAJAJAA BORRO LA CUENTA — DAN (@GordoDan_) May 16, 2026

El episodio rápidamente escaló dentro del ecosistema libertario, donde cuentas afines a ambos sectores amplificaron el cruce y profundizaron la disputa.

La interna en el mileísmo que se trasladó a las redes

El enfrentamiento no es nuevo. En los últimos meses, las diferencias entre el sector alineado con Santiago Caputo —con fuerte presencia en redes y nucleado en torno a “Las Fuerzas del Cielo”— y el espacio que responde a Karina Milei, donde se referencia Menem, se volvieron cada vez más visibles.

Uno de los antecedentes recientes fue la polémica por la citación judicial a militantes digitales por una denuncia de Sebastián Pareja, que generó fuertes cruces internos y dejó expuesta la falta de conducción unificada en ese terreno.

Embed "Gagá":

Porque descubrieron que Martin Menem insultaba a miembros del Gobierno Nacional desde una cuenta anónima llamada "PeriodistaRufus", en donde filtraban información según sus intereses. pic.twitter.com/F4sxWzKyx8 — Tendencias (@TTendenciaX) May 16, 2026

También hubo discusiones públicas entre referentes del espacio, como el cruce entre Parisini y la diputada Lilia Lemoine, en otro episodio que evidenció las tensiones.

Detrás de los cruces en redes aparece una disputa más profunda por el control político dentro del oficialismo. En los últimos días, el sector que responde a Karina Milei avanzó sobre áreas sensibles, como la designación de dirigentes propios en espacios clave vinculados al control de organismos de inteligencia, lo que fue leído como un movimiento directo sobre la estructura de poder cercana a Caputo.

En ese contexto, el episodio de las cuentas anónimas no hizo más que acelerar una interna que ya venía en crecimiento y que ahora se libra, también, a cielo abierto en redes sociales.