16 de mayo de 2026
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Anabel Fernández Sagasti

Anabel Fernández Sagasti está embarazada: será madre de un varón en septiembre

La senadora nacional espera su primer hijo junto a su pareja, Cristian Cimminelli. El anuncio llega en medio de movimientos internos en el PJ y recorridas en Mendoza.

Anabel Fernández Sagasti y Cristian Ciminelli anunciaron la feliz noticia.

Anabel Fernández Sagasti y Cristian Ciminelli anunciaron la feliz noticia.

Por Sitio Andino Política

En medio del movimiento político que ya empieza a proyectarse hacia 2027, una noticia personal irrumpió en la agenda mendocina: la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti está embarazada de cinco meses y espera un varón para septiembre.

El anuncio se conoció a través de un romántico posteo en redes sociales de su pareja, el actor y periodista Cristian Cimminelli, quien expresó su alegría por la llegada de “un nuevo mendocino”. La propia legisladora replicó el mensaje con un tono distendido: “Un mendocino is coming…”.

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Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Espectáculos | ¡Una hermosa noticia! La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) espera su primer hijo. La novedad fue confirmada por su pareja, Cristian Cimminelli (@cristiancim) , a través de una tierna publicación en las redes sociales. “Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino. Te amo”, escribió Cimminelli en su cuenta de Instagram junto a un emoji de corazón. #AnabelFernándezSagasti #Mendoza #Política #BebéEnCamino"
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Será el primer hijo de ambos. La pareja entre la legisladora mendocina y el influencer oriundo de Tandil —pero radicado en CABA desde hace años— fue blanqueada públicamente en mayo de 2025. Un año después, anunciaron la feliz noticia. Por lo que expresaron en sus posteos, la idea es que el nuevo integrante de la familia nazca en Mendoza y sea registrado en la provincia.

Quién es Anabel Fernández Sagasti y el contexto político que acompaña su maternidad

Sagasti es una de las dirigentes más influyentes del peronismo mendocino de los últimos años. Lleva 15 años consecutivos ocupando una banca en el Congreso Nacional: fue diputada entre 2011 y 2015, y desde entonces se desempeña como senadora, con mandato vigente hasta 2027.

Su perfil fue levantando con los años y hoy oficia como vicepresidenta primera del bloque Justicialista en la cámara alta nacional. Desde ese lugar, es miembro de comisiones claves y es —junto al presidente José Mayans y la también kirchnerista Juliana Di Tullio— una de las representantes de su bancada en las reuniones de Labor Parlamentaria, en las cuales terminan de "cocinarse" las sesiones en el Senado.

La oriunda de Godoy Cruz es la principal referente de La Cámpora en Mendoza y fue presidenta del PJ en la provincia entre 2020 y 2022. En las elecciones de 2019 encabezó la fórmula a la gobernación del "Frente Elegí" y fue derrotada por el radical Rodolfo Suarez.

En paralelo a su actividad legislativa, en los últimos meses intensificó su presencia en Mendoza con recorridas y actividades territoriales, en lo que muchos interpretan como el inicio de un nuevo posicionamiento político de cara al próximo turno electoral, en 2027.

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El anuncio de su embarazo se da en un contexto político de mucho debate interno en el peronismo, con fuertes cruces entre los distintos sectores que lo integran. En Mendoza, el dispositivo que integran los intendentes y el ciurquismo decidió armar un interbloque con La Unión Mendocina, dejando afuera al kirchnerismo, que conformó una bancada propia.

Llamó la atención, también, el cambio de banca que protagonizó Fernández Sagasti en la última sesión del Senado. Desde hace años se situaba en primera fila, junto al titular del bloque, José Mayans. Sin embargo, la mendocina decidió "mudarse" a un escaño en la parte trasera del recinto. Este movimiento responde a las discusiones internas que atraviesan al principal partido opositor, que enfrenta a kicillofistas con cristinistas, así como a otros dirigentes del "peronismo tradicional".

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