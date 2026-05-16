16 de mayo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Nace en General Alvear un nuevo espacio liberal dentro del oficialismo

Exdirigentes del Partido Libertario y referentes de "Activá" trabajan en conjunto y proyectan un armado político hacia 2027. Por qué decidieron unirse.

Dos espacios del espectro liberar aúnan fuerzas en General Alvear.

Dos espacios del espectro liberar aúnan fuerzas en General Alvear.

Foto: Gentileza "Activá"
Por Sitio Andino Política

En un escenario político que empieza a moverse de cara a las elecciones 2027, con tensiones e internas en varios partidos, en General Alvear los dirigentes de dos espacios afines decidieron aunar fuerzas, proyectando un armado político conjunto el año próximo. Se trata de un sector que desde hace tiempo articula dentro de Cambia Mendoza"Activá" — y otro que ha competido contra el oficialismo en las urnas —el Partido Libertario—, pero cuyos integrantes han tenido un acercamiento con la administración de Alejandro Molero.

“Tenemos las mismas ideas”, coinciden desde ambos sectores, cuya extracción es liberal. Destacan que el vínculo no es nuevo, pero que ahora encontró un canal concreto dentro de la gestión.

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Los principales referentes del nuevo espacio dialogaron con Noticiero Andino y brindaron más detalles de la alianza tejida. Diego Fisher, comerciante y una de las caras visibles del PL en Alvear, explicó que el acercamiento se dio de manera progresiva, a partir de coincidencias en el plano ideológico y en propuestas concretas.

Embed - ACTIVA YA Y LIBERTARIOS UNIDOS: “TENEMOS LAS MISMAS IDEAS”

Detalló que ya venían articulando proyectos en el Concejo Deliberante junto a dirigentes de Activá, como el exconcejal Adrián Caltabiano, lo que permitió consolidar una dinámica de trabajo común pese a que las estructuras partidarias dificultaban ese vínculo. Justamente, los dirigentes que se sumaron al equipo del oficialismo municipal ya no forman parte del Partido Libertario.

En ese marco, valoró la apertura del Ejecutivo departamental para incorporar nuevas miradas y remarcó que el objetivo es aportar una impronta enfocada en la eficiencia, la gestión y un menor peso del Estado sobre la actividad privada.

Por su parte, Federico Raffetto sostuvo que el grupo libertario local mantiene su estructura y equipo de trabajo (por fuera del partido), pero encontró en este entendimiento una oportunidad para canalizar sus ideas, similares a las que promueve Javier Milei, quien inició su carrera política en el PL, aunque luego creó —junto a su hermana Karina— La Libetad Avanza.

En ese sentido, reafirmó su identidad ideológica vinculada al liberalismo, con eje en el libre mercado, el comercio y las libertades individuales, y consideró que el gobierno municipal empieza a abrir lugar a ese tipo de propuestas, aunque advirtió que los cambios “no son inmediatos”.

El dirigente señaló que, tras varios años de militancia, no lograban expresar plenamente su agenda dentro de los espacios tradicionales, lo que impulsó el vínculo con Activá.

Desde el otro lado, Andrés Vavrik, referente de Activá y funcionario del Ministerio de Producción de Mendoza, encuadró este proceso dentro de una lógica más amplia de apertura política impulsada tanto a nivel provincial como municipal.

Andrés Vavrik, Empresario Pyme - Delegado del Ministerio de la Producción zona Sur
Andr&eacute;s Vavrik, referente de "Activ&aacute;", dio detalles del entendimiento con exdirigentes del Partido Libertario.

Andrés Vavrik, referente de "Activá", dio detalles del entendimiento con exdirigentes del Partido Libertario.

Destacó que el espacio está integrado por emprendedores y actores del sector privado, y que la incorporación de dirigentes libertarios responde a una coincidencia de fondo más que a una estrategia coyuntural.

En esa línea, subrayó que la participación dentro del gobierno local (el espacio cuenta con una concejal propia y funcionarios en los gabinetes municipal y provincial) permite trasladar esas ideas a la gestión concreta, en contacto directo con la realidad cotidiana de los vecinos.

Proyección política y mirada a futuro del nuevo espacio político en General Alvear

Si bien los dirigentes evitan hablar de candidaturas, se trata de un proceso de construcción política con proyección, que podría traducirse en nombres de sus dirigentes en las boletas del año próximo.

Desde ambos espacios coinciden en que el objetivo es ganar protagonismo en la gestión y consolidar un espacio que represente una alternativa dentro del oficialismo, con una mirada puesta en el mediano y largo plazo.

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