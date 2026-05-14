14 de mayo de 2026
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Leña

Cuánto sale la leña en General Alvear y qué variedades elige la gente para calefaccionarse

En General Alvear, la llegada del frío impulsa la demanda de leña, aunque las ventas todavía son moderadas. Cuánto cuesta calefaccionarse hoy.

Cuánto sale la leña en General Alvear y qué variedades elige la gente

Cuánto sale la leña en General Alvear y qué variedades elige la gente

Por Sitio Andino Departamentales

Con la llegada de las bajas temperaturas, la leña gana protagonismo en General Alvear ante el aumento de la demanda para calefaccionar los hogares. En ese contexto, Noticiero Andino visitó la leñera de la familia Gil, un emprendimiento que comenzó hace 20 años de manera pequeña y que hoy logró consolidarse en la comunidad.

Allí, Gabriela Cazorla contó cómo atraviesan la temporada actual, marcada por un consumo todavía moderado y por las dificultades económicas que atraviesan muchas familias. “Este año está más complicado. La gente se la está rebuscando un poco más, pero tampoco ha arrancado el frío fuerte todavía”, explicó.

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Los clientes priorizan calidad y precio.

Los clientes priorizan calidad y precio.

Qué leña busca la gente y cuánto cuesta en General Alvear

Según detalló Gabriela, actualmente los clientes priorizan precio y calidad. En ese sentido, comentó que comenzaron a incorporar caldén, una madera más económica que el algarrobo, tradicionalmente la más buscada.

“Nosotros trabajábamos únicamente con algarrobo, pero cada vez queda menos y tenemos que irnos hasta 300 kilómetros para buscarlo”, señaló. Y agregó que el caldén funciona muy bien para calefacción hogareña, especialmente en tromen y estufas, aunque no es recomendado para asado.

En cuanto a los precios, indicó que las bolsitas de 3 kilos rondan los $1.500 y las de 5 kilos los $2.500. “Habría que subir los precios porque los costos están bajos, pero si aumentamos no vendemos. Esa es la realidad hoy”, sostuvo.

Sobre el consumo promedio durante el invierno, Gabriela explicó que una familia utiliza entre 3.000 y 4.000 kilos de algarrobo por temporada. También aclaró que el movimiento de compras depende mucho de las fechas de cobro: “Se nota muchísimo. Del 28 al 10 hay movimiento y después no hay más plata en el pueblo”.

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Embed - SE VIENE EL FRÍO ¿CUÁNTO CUESTA LA LEÑA?

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