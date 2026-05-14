El Quemado, el parque solar más grande del país ya funciona en Mendoza y cambia el mapa energético argentino

Con una inversión cercana a los US$210 millones, El Quemado alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW.

La provincia de Mendoza inaugurará este jueves una de las obras energéticas más importantes de los últimos años en Argentina . El Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz, no solo será el parque solar más grande del país, sino también el primer proyecto aprobado a nivel nacional dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta diseñada para atraer capitales privados y acelerar inversiones estratégicas.

Más allá de la presencia política que tendrá el acto inaugural —con la llegada del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro de Economía Luis Caputo —, el proyecto representa un cambio estructural para el sistema energético argentino y un hito para Mendoza , que empieza a consolidarse como un nodo central en el desarrollo de energías limpias.

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Con una inversión cercana a los US$210 millones, El Quemado alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW.

La magnitud del proyecto permite dimensionar su impacto. Según informó YPF Luz, el parque generará energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos. Traducido a escala provincial, esa capacidad alcanzaría para abastecer la totalidad de los hogares de la Ciudad de Mendoza y también los departamentos de Las Heras y Lavalle.

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras El Parque Solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz, es el parque solar más grande del país y el primer proyecto aprobado a nivel nacional dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Foto: YPF luz

En un contexto donde Argentina busca ampliar su capacidad de generación eléctrica y reducir tensiones sobre el sistema energético nacional, la incorporación de 305 MW renovables representa un aporte significativo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), especialmente en momentos de alta demanda.

A principios de diciembre se concretó uno de los hitos técnicos centrales del proyecto: la energización del parque. Esto implicó la conexión de la nueva estación transformadora El Quemado al SADI, habilitando así el inicio de la fase de comisionado y las pruebas funcionales previas a la entrada plena en operación.

Esa vinculación no solo permite que la energía generada pueda ser transportada al sistema nacional, sino que además fortalece la infraestructura eléctrica regional y suma capacidad de generación renovable en el oeste argentino, una zona históricamente menos desarrollada en materia solar respecto al NOA.

Parque Solar El Quemado

El Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” está ubicado en el departamento de Las Heras, a 53 km de la ciudad capital, y a 13 km de la localidad de Jocolí.

El proyecto desarrollado junto con EMESA (empresa mendocina de energía) está ubicado en una zona de alta radiación y se estima que tendrá un factor de capacidad de 31.4%.

En esta primera etapa, contará con más de 518.000 paneles bifaciales de última generación, instalados en una superficie de 350 hectáreas.

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras El Quemado permitirá la incorporación de 305 MW al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La potencia instalada será de 305 MW, que equivale a la energía que utilizan más de 233.000 hogares y evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Mendoza y el nuevo mapa energético

El desarrollo de El Quemado también tiene un fuerte componente simbólico y estratégico para Mendoza. La provincia viene buscando posicionarse como un polo de inversiones energéticas y mineras, apalancándose en el RIGI y en proyectos vinculados tanto a hidrocarburos como a energías renovables.

En ese escenario, la concreción del parque solar aparece como una señal concreta de que Mendoza puede atraer proyectos de gran escala vinculados a la transición energética.

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras El Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” está ubicado en el departamento de Las Heras. Foto: YPF luz

Además, el hecho de que El Quemado haya sido el primer proyecto aprobado bajo el RIGI lo convirtió rápidamente en un caso testigo para el Gobierno nacional y para el mercado energético.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se refirió a la inauguración de El Quemado y dijo que pasará a ser el parque solar más grande del país, superando al parque Caucharí, en Jujuy. La funcionaria destacó que Mendoza ya alcanza los 700 megas de potencia instalada de generación de renovables. "Seguimos con proyectos que podrían escalar esta generación de energía fotovoltaica hacia 2030, con la factibilidad de que lleguemos a 2030 con un giga, es decir, con 1000 megas de potencia instalada", explicó.

En ese sentido, Latorre sostuvo: "Esto es muy bueno para la provincia, pero tenemos que seguir creciendo en infraestructura para conducir esta energía y en capacidad de almacenamiento para hacer de esta energía, que es intermitente, una potencia firme que permita que las industrias, por ejemplo, que son electrodependientes, puedan abastecerse de esta energía también":

El rol de las renovables en la industria argentina

Desde YPF Luz remarcaron que la energía generada por El Quemado estará destinada principalmente al abastecimiento de industrias argentinas, un punto clave en momentos donde cada vez más empresas buscan garantizar suministro renovable para cumplir estándares ambientales y mejorar competitividad.

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras La energía generada por El Quemado estará destinada principalmente al abastecimiento de industrias argentinas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El avance del parque también se da en un contexto global donde las energías renovables ganan peso dentro de las estrategias de seguridad energética y transición hacia matrices menos dependientes de combustibles fósiles.

Para Mendoza, además, implica sumar un activo energético de escala nacional en momentos donde la provincia busca ampliar su protagonismo en sectores estratégicos ligados al desarrollo productivo y la infraestructura.