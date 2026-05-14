14 de mayo de 2026
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Provincia de Mendoza

XVI Foro de Compensaciones & Beneficios: Mendoza vuelve a reunir a referentes del capital humano del país

Ejecutivos, especialistas y referentes de recursos humanos llegarán a Mendoza para analizar los nuevos desafíos en gestión de personas.

XVI Foro de Compensaciones & Beneficios: Mendoza vuelve a reunir a referentes del capital humano del país

XVI Foro de Compensaciones & Beneficios: Mendoza vuelve a reunir a referentes del capital humano del país

 Por Gestión Capital Humano

El próximo jueves 13 de agosto, Mendoza será nuevamente sede de uno de los encuentros más importantes del calendario empresarial argentino: el XVI Foro de Compensaciones & Beneficios, una propuesta que, a lo largo de sus distintas ediciones, se ha consolidado como un espacio de referencia nacional para la actualización, el networking y la generación de conocimiento estratégico en materia de capital humano.

Organizado por Gestión Capital Humano, consultora con más de 20 años de trayectoria acompañando a organizaciones en todo el país en la gestión de personas, el Foro se ha posicionado como uno de los eventos más influyentes del interior argentino en materia de recursos humanos, compensaciones, liderazgo y tendencias organizacionales.

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Recursos humanos, compensaciones, liderazgo y nuevas tendencias organizacionales estarán entre los ejes del foro.

Recursos humanos, compensaciones, liderazgo y nuevas tendencias organizacionales estarán entre los ejes del foro.

La edición 2026 tendrá lugar en el Hilton Mendoza, y contará con una modalidad híbrida, permitiendo la participación de invitados tanto presenciales como virtuales de diferentes provincias del país.

Un encuentro que reúne a empresas y referentes de todo el país

Año tras año, el Foro reúne a empresas líderes, grupos económicos, PyMEs y profesionales estratégicos que encuentran en este espacio una oportunidad única para anticiparse a los cambios del mercado laboral y la economía, compartir experiencias y fortalecer vínculos con actores clave del ecosistema corporativo.

En esta nueva edición, el evento contará con la participación de destacados disertantes como Paula Pía Ariet, Gustavo Reyes, Javier Calzolari, Verónica Dobronich, entre otros destacados, que abordarán algunas de las temáticas más relevantes de la agenda corporativa actual.

22 de Julio de 2025, Economista Paula Pía Ariet
Participarán Paula Pía Ariet, Gustavo Reyes, Javier Calzolari, Verónica Dobronich, entre otros.

Participarán Paula Pía Ariet, Gustavo Reyes, Javier Calzolari, Verónica Dobronich, entre otros.

Entre los principales ejes del encuentro se destacan la evolución de la relación laboral en tiempos de inteligencia artificial, las proyecciones macroeconómicas y salariales, las nuevas tendencias en compensaciones y beneficios, y los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones para atraer, fidelizar y desarrollar talento en contextos cada vez más dinámicos.

Networking, experiencias y participación híbrida

Además de aportar contenido estratégico, el Foro también se caracteriza por ofrecer una experiencia integral para sus asistentes, con espacios de networking, interacción con marcas líderes, activaciones y sorteos exclusivos tanto para quienes participen de manera presencial como para quienes se conecten desde cualquier punto del país.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la plataforma Passline. El evento virtual, para obtener el link y seguir la transmisión en streaming, es gratuito, mientras que para disfrutar del evento presencial, se ha lanzado el valor de preventa con las entradas a mitad de precio hasta el 31 de Mayo.

A todos los interesados que quieran adquirir su entrada para el formato virtual o presencial, pueden ingresar al siguiente Link: https://www.passline.com/eventos/xvi-foro-de-compensaciones-y-beneficios
foro compensaciones y beneficios 2026

También pueden seguir las principales redes sociales de la empresa organizadora, para estar al tanto de todas las novedades del evento:

Mendoza, nuevamente en el centro de la agenda empresarial

Con dieciséis ediciones que respaldan su trayectoria, el Foro de Compensaciones & Beneficios continúa consolidándose como uno de los encuentros empresariales más convocantes y prestigiosos del país, reafirmando a Mendoza como una plaza estratégica para el desarrollo del capital humano en Argentina.

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