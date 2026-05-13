Sitevinitech 2026: cómo superar la crisis vitivinícola, según referentes del vino

Referentes del vino analizaron cómo superar la crisis de la vitivinicultura, en la Sitevinitech 2026

,En la segunda jornada de la feria de la vitivinicultura, Sitevinitech 2026 , seis referentes de la industria brindaron su visión sobre el momento que vive el negocio del vino . El panel de análisis se llamó "Innovación y sustentabilidad para una competitividad sistémica" , y allí desarrollaron los puntos a mejorar para ampliar el mercado.

En el debate, que se desarrolló en la Nave Cultural, participaron: Rodrigo González, economista; Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento y vicepresidente de Bodegas de Argentina; Andrés Valero, representante de sustentabilidad del Grupo Avinea ; Andrés Cohen; especialista en sustentabilidad y tecnología; Roberto Gonzáles, enólogo de la Bodega Nieto Senetiner ; y Javier Merino, especialista en economía relacionada a la vitivinicultura.

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Los referentes de la industria comentaron cuáles son los puntos que se han mejorado y qué aspectos hay que abordar para superar la crisis que vive la actividad vitivinícola . Merino fue el encargado de abrir el panel y resaltó que la vitivinicultura vive momentos malos desde hace muchos años.

"Me parece que la industria del vino hoy está parada en el medio de la tormenta perfecta. La mayoría de los planetas se alinearon mal para la vitivinicultura", indicó Merino.

vino Los consumidores buscan nuevos productos y la industria enfrenta el desafío.

Qué se puede mejorar para superar la crisis de la vitivinicultura

Según opinó Merino, por haber vivido mucha incertidumbre, las bodegas "están desenfocadas tanto en mercados, porfolios y canales. Probablemente están en más mercados de los que deberían estar".

Los referentes indicaron que la sustentabilidad en Argentina tiene un grado de avance interesante, gracias al consenso al que llegaron los protagonistas de la industria, a pesar de las diferencias que suelen tener. Además resaltaron que mientras diferentes gobiernos del mundo deciden ignorar la agenda relacionada a la sustentabilidad, los consumidores exigen productos de este estilo.

En otro punto del debate, destacaron que si bien la situación económica ahora cuenta con aspectos favorables, como una inflación más baja y el tipo de cambio controlado, todavía quedan tres aspectos a resolver:

El sistema tributario,

La infraestructura y la logística que genera sobrecostos al sector exportador,

Financiamiento, en relación a los créditos para inversión.

Según los especialistas, la industria del vino se va a concentrar y sobrevivirán a la crisis los que sean más competitivos, que desarrollen mayor rentabilidad y tengan mejores productos acorde a lo que pide el mercado.