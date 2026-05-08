Cosecha 2026: en San Rafael aseguran que la producción cayó más de lo proyectado por el INV

Finalizada la cosecha 2026 y desde Noticiero Andino en San Rafael se realizó un balance junto a referentes del sector vitivinícola para conocer cómo impactó la campaña en el sur mendocino. El panorama, según advirtieron empresarios de la actividad, dejó cifras por debajo de lo esperado y encendió señales de alerta en una de las economías regionales más emblemáticas de Mendoza.

En San Rafael, la merma de producción habría superado incluso las proyecciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura , con una caída estimada cercana al 30% en comparación con la cosecha del año pasado.

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Desde el sector explicaron que la disminución en los rindes responde, en parte, a factores climáticos que vienen afectando a la producción desde hace varias temporadas. Sin embargo, remarcaron que el problema excede lo meteorológico y responde a una crisis estructural que impacta en todos los eslabones de la industria.

“La situación climática siempre termina afectando, pero hoy se suma una crisis que atraviesa a toda la vitivinicultura y que venimos observando desde hace tiempo”, señalaron.

Viñedos que cambian de destino

Uno de los datos que más preocupa dentro del sector tiene que ver con la reconversión de tierras históricamente productivas.

Según advirtieron empresarios vitivinícolas, actualmente se observa cómo muchos viñedos están siendo transformados en desarrollos inmobiliarios o incluso destinados a pasturas, una situación que refleja la complejidad económica que atraviesa la actividad.

Caída del consumo y exportaciones frenadas

A este escenario se suma una baja sostenida en el consumo interno. De acuerdo con el análisis realizado por referentes del sector, en los últimos tres meses el consumo habría registrado una caída cercana al 5%.

Además, señalaron que el actual contexto cambiario también afecta la competitividad internacional. “El dólar planchado también termina perjudicando las posibilidades de exportación”, advirtieron desde el sector, encendiendo una nueva alarma sobre el presente y futuro de la industria vitivinícola mendocina.

El empresario vitivinícola Hugo Tornaghi se refiere con un balance al fin de la cosecha