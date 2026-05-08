La Fiesta Nacional de la Ganadería también se vive en familia con teatro, arte y producción local en Feria de Finca

Feria de Finca en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , el espacio Feria de Finca continúa desarrollando actividades recreativas, culturales y productivas destinadas a vecinos, turistas y familias que recorren el predio ferial .

Ubicada detrás del Salón Angus, junto a los corrales y el campo de doma , la propuesta reúne a artesanos, emprendedores, talleres, espectáculos y experiencias pensadas para todas las edades, consolidándose como uno de los espacios con mayor movimiento dentro de la celebración.

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Entre las actividades destacadas de esta edición se presentó la comedia musical “Supercientíficos en acción” , a cargo de Los Súper Saludables, una propuesta destinada a niños y familias que promueve hábitos alimenticios saludables, el cuidado del ambiente y la importancia de pequeñas acciones cotidianas para construir una vida más sustentable.

La actividad se articuló además con un t aller de compostaje impulsado por el área de gestión ambiental, que contó con la presencia de Nuria Ojeda y de Iván Funes Pinter.

Durante la jornada, ambos funcionarios destacaron la importancia de impulsar procesos regionales de compostaje y acercaron a estudiantes y docentes la posibilidad de realizar prácticas profesionalizantes dentro del Ministerio de Energía y Ambiente.

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Música, danza y concurso gastronómico

A lo largo de las jornadas también se desarrollan shows musicales, presentaciones artísticas y espacios recreativos coordinados junto a distintas áreas municipales.

Para este viernes y sábado están previstas nuevas funciones teatrales, presentaciones de artistas locales, la actuación del Ballet Municipal y el cierre musical de La Melesca. Además, continúa abierta la inscripción para el concurso gastronómico destinado a vecinos que deseen compartir y presentar recetas familiares.

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Actividades hasta el sábado en la Feria de Finca

Feria de Finca permanecerá abierta hasta este sábado con propuestas durante toda la jornada, combinando recreación, acompañamiento familiar, educación ambiental y promoción de la producción local dentro de una de las fiestas más importantes del oeste argentino.