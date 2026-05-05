5 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
General Alvear

"De buena cepa" abrirá la noche de peñas en la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear

El grupo de jóvenes músicos de General Alvear tendrá su debut en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Ganadería como telonero de Los Manseros Santiagueños.

De Buena Cepa debuta en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

De Buena Cepa debuta en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Por Sitio Andino Departamentales

En Noticiero Andino conocimos a “De buena cepa”, una banda de General Alvear integrada por jóvenes talentosos que encontró en la música y en el folclore un camino común para expresar identidad, raíces y pasión.

Bajo el lema “Tradición que se renueva”, el grupo atraviesa un presente más que prometedor y se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su corta pero intensa historia artística.

Lee además
Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear video

El detrás de escena de la Fiesta Nacional de la Ganadería: camiones, stands y un predio que no para
Fiesta De La Cerveza Del Sur Mendocino en septiembre próximo.

Qué artistas llegan a Mendoza en septiembre para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Una noche soñada en General Alvear

La banda tendrá su debut nada menos que en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Ganadería, donde serán los encargados de abrir la primera noche de peñas como teloneros de Los Manseros Santiagueños.

Se trata de una presentación en sociedad que marca un antes y un después para estos jóvenes músicos, que con esfuerzo, talento y amor por la música popular comienzan a proyectarse con fuerza dentro de la escena folclórica regional.

Sueño cumplido para los jovenes folcloristas de General Alvear

Embed - “DE BUENA CEPA” DEBUTA EN LA FIESTA NACIONAL DE LA GANADERÍA

Temas
Seguí leyendo

La extraña chinche roja y negra que invade General Alvear: qué dijeron desde el INTA

Alvear: su hijo se dobló el pie en la escuela y la DGE deberá pagarle una fortuna

Minutos de terror en el aire: un parapentista salvó su vida de milagro en General Alvear

General Alvear presentó la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería y crece la expectativa

Intensa búsqueda de Damasio Emanuel Chinori en General Alvear tras su desaparición

Cambios en General Alvear: Velasco deja Defensa Civil y asume un nuevo desafío provincial

Exención total de tasas: la fuerte jugada para atraer inversiones al sur mendocino

El proyecto que cambiará la educación en General Alvear está por terminarse

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza está entre las ciudades top del país.

Mendoza pisa fuerte: quedó en el podio de un ranking de ciudades a nivel nacional

Las Más Leídas

Debido a la guerra en Medio Oriente, suben los subsidios al gas y los mendocinos se verán beneficiados

El anuncio del gobierno nacional que impactará en el bolsillo de 250 mil mendocinos

El fin del PEVI deja a la Coviar en debilidad y se abre el camino judicial

El Gobierno liquida el PEVI y estalla el conflicto con Coviar

La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

Cómo será el nuevo recorrido del Tren de Cercanías que conectará el Este con Luján

Importante despliegue policial por el paradero de una menor en Maipú.

Importante despliegue policial por una menor que desapareció en Maipú

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Violencia de género: máxima tensión durante un incendio en Guaymallén