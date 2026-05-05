"De buena cepa" abrirá la noche de peñas en la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear

De Buena Cepa debuta en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Por Sitio Andino Departamentales







En Noticiero Andino conocimos a “De buena cepa”, una banda de General Alvear integrada por jóvenes talentosos que encontró en la música y en el folclore un camino común para expresar identidad, raíces y pasión.

Bajo el lema “Tradición que se renueva”, el grupo atraviesa un presente más que prometedor y se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su corta pero intensa historia artística.

Una noche soñada en General Alvear La banda tendrá su debut nada menos que en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Ganadería, donde serán los encargados de abrir la primera noche de peñas como teloneros de Los Manseros Santiagueños.

Se trata de una presentación en sociedad que marca un antes y un después para estos jóvenes músicos, que con esfuerzo, talento y amor por la música popular comienzan a proyectarse con fuerza dentro de la escena folclórica regional.

Sueño cumplido para los jovenes folcloristas de General Alvear Embed - “DE BUENA CEPA” DEBUTA EN LA FIESTA NACIONAL DE LA GANADERÍA