5 de mayo de 2026
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Fiesta Nacional de la Ganadería

La Fiesta Nacional de la Ganadería ya late en General Alvear: ultiman detalles de más de 300 stands

A horas del inicio de la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear, el predio ferial ya muestra un intenso movimiento con más de 300 stands en armado.

Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear

Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear

En la antesala del inicio de la Fiesta Nacional de la Ganadería, en General Alvear, el predio ferial ya muestra un intenso movimiento con los trabajos finales de montaje y organización.

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El dirigente destacó el ritmo de trabajo que ya se vive en el predio a pocas horas del inicio de una de las celebraciones productivas y sociales más importantes del sur mendocino. “Ya hay muchísimo movimiento”, remarcaron desde la organización, en medio de una cuenta regresiva que comienza a sentirse en cada rincón de General Alvear.

Durante la jornada, uno de los principales atractivos fue la preparación de costillares a la llama, que reunió a los asistentes en un espacio de encuentro y promoción de las tradiciones locales.

La Fiesta Nacional de la Ganadería muestra un intenso movimiento en la pevia del evento

Embed - “TENEMOS MÁS DE 300 STAND EN EL PREDIO”

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