La Fiesta Nacional de la Ganadería ya late en General Alvear: ultiman detalles de más de 300 stands

Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear









En la antesala del inicio de la Fiesta Nacional de la Ganadería, en General Alvear, el predio ferial ya muestra un intenso movimiento con los trabajos finales de montaje y organización.

En diálogo con Sitio Andino, Nicolás Alonso, uno de los referentes de la actual conducción de la Cámara de Comercio, brindó detalles sobre el armado de los más de 300 stands que formarán parte de esta edición número 45 del tradicional evento.

El dirigente destacó el ritmo de trabajo que ya se vive en el predio a pocas horas del inicio de una de las celebraciones productivas y sociales más importantes del sur mendocino. “Ya hay muchísimo movimiento”, remarcaron desde la organización, en medio de una cuenta regresiva que comienza a sentirse en cada rincón de General Alvear.

La actividad oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería funcionó desde el sábado como anticipo de lo que se vivirá del 6 al 10 de mayo en el Predio Ferial, ubicado en Ruta 188 y Calle 7.

Durante la jornada, uno de los principales atractivos fue la preparación de costillares a la llama, que reunió a los asistentes en un espacio de encuentro y promoción de las tradiciones locales. La Fiesta Nacional de la Ganadería muestra un intenso movimiento en la pevia del evento Embed - “TENEMOS MÁS DE 300 STAND EN EL PREDIO”