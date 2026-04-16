16 de abril de 2026
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Fiesta Nacional de la Ganadería

La Fiesta Nacional de la Ganadería nuevamente reunirá a la producción y la tradición en General Alvear

La Ciudad de Mendoza recibió a representantes de General Alvear para difundir la celebración e invitar a mendocinos y turistas al gran festejo.

La Fiesta Nacional de la Ganadería nuevamente reunirá a la producción y la tradición en General Alvear
La Fiesta Nacional de la Ganadería nuevamente reunirá a la producción y la tradición en General Alvear Medios Andinos
 Por Sofía Pons

La Cámara de Comercio de General Alvear llegó a la capital mendocina para presentar la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería. Nuevamente será el encuentro de la producción del sur mendocino y la tradición del campo.

"Esta fiesta se inicia para potenciar el ganado mendocino. No éramos competitivos en genética. Entonces empezaron las charlas técnicas y ahora el ganado no tan solo que es competitivo, sino que vienen de La Pampa a comprarlo para después engordarlo", contó el presidente de la Cámara de Comercio de Alvear, Germán Herrada.

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El encuentro será del 6 al 10 de mayo en el predio ferial, ubicado en Ruta Nacional 188 y Calle 7, del departamento de General Alvear.

Según explicó Herrada, el primer objetivo era lograr la competitividad y posteriormente se convirtió en una fiesta, que este año cumple 45 años. "Todos los años tenemos entre 60.000 y 80.000 visitantes, jornadas técnicas y jineteadas. Es un festejo grande", expresó.

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Presentación de la Fiesta de la Ganadería en la Arístides

Con la presencia del intendente Alejandro Molero, la Cámara de Comercio de General Alvear brindó un adelanto de lo que será la nueva edición de la celebración. La Arístides Villanueva fue el escenario de un número artístico y costillares a la llama.

"Para mí, en particular, la fiesta tiene una significancia muy importante porque participé durante más de 20 años de la organización siendo miembro de la Cámara de Comercio. Año tras año, edición tras edición, uno la vive de una manera muy especial porque también tuve la posibilidad de ver el crecimiento y la magnitud que ha tomado la fiesta", expresó Molero.

En el evento, también estuvo el jefe comunal de la capital, Ulpiano Suarez, quien indicó: "Es la fiesta más importante del oeste argentino. Todo el equipo de la Cámara de Alvear hace un gran laburo para llevar esta propuesta". Además, invitó a los mendocinos a adquirir sus entradas para la gran celebración.

Presentación de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026 Ciudad de Mendoza Alejandro Molero Ulpiano Suarez
Molero y Suarez en la presentación de la Fiesta de la Ganadería en la Arístides.

Molero y Suarez en la presentación de la Fiesta de la Ganadería en la Arístides.

Grilla de la Fiesta Nacional de la Ganadería

La celebración contará con el tradicional almuerzo con costillares a la llama y una expo comercial, industrial y ganadera con casi 300 stands. Además, la música y el baile también serán protagonistas mediante diferentes artistas invitados. Tres noches tendrán formato de peña, y una estará destinada a la “Fiesta de la Fiesta".

  • Miércoles 6 de mayo: Lu Icuza y lo musiquero, De buena Cepa, Los Bandalos y Manseros.
  • Jueves 7 mayo: Mía Rubio, Ángel Nieto, Sencillitos y de Alpargata, Grupo Herencia y Campedrinos.
  • Viernes 8 de mayo: La Viajera, Luna Morena, Embajadoras, Guardamontes y Algarroba.
  • Sábado 9 de mayo: Dj Pipo de Un Poco de Ruido.
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