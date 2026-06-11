11 de junio de 2026
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Sitio Andino
Gustavo Aguilera

Gustavo Aguilera cuestionó el proyecto que modifica la Ley de Zona Fría

El jefe comunal de Tupungato Gustavo Aguilera manifestó su desacuerdo con la iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados y espera ser tratada en el Senado.

Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato.

Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En la antesala del tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Zona Fría en la Cámara de Senadores de la Nación, el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, expresó su desacuerdo con la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Otro jefe comunal del Valle de Uco marca diferencias

El primero en cuestionar la iniciativa fue el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, quien incluso viajó al Senado de la Nación para exponer personalmente su postura y advertir sobre las posibles consecuencias de la modificación.

La posición de ambos mandatarios adquiere especial relevancia debido a que mantienen una relación de cercanía política con el Gobierno nacional. Sin embargo, esa afinidad no fue suficiente para respaldar el proyecto que busca modificar el régimen de beneficios vigente.

Preocupación por el impacto de la reforma

La discusión en torno a la Ley de Zona Fría genera inquietud en distintos departamentos de Mendoza, especialmente en aquellas regiones que actualmente reciben descuentos sobre las tarifas de gas debido a sus condiciones climáticas.

En este contexto, desde el Valle de Uco surgieron voces que reclaman preservar los beneficios existentes y analizar con detenimiento los efectos que podría tener cualquier modificación sobre los usuarios residenciales.

El proyecto que modifica la Ley de Zona Fría espera su tratamiento en el Senado

Luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ser debatida en el Senado de la Nación, donde se espera una fuerte discusión entre quienes apoyan los cambios y quienes consideran que podrían afectar a miles de familias beneficiadas por el régimen.

La postura expresada por Gustavo Aguilera se suma así a una creciente corriente de cuestionamientos provenientes de distintos sectores políticos y sociales de Mendoza, que observan con preocupación el avance del proyecto.

El intendente de Tupungato Gustavo Aguilera se opone al proyecto de Zona Fría

Embed - Zona Fría: otro intendente del Valle de Uco contra la quita del subsidio al gas natural

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