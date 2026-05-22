22 de mayo de 2026
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Gas

Recorte de Zona Fría: cuánto aumentaría la boleta de gas en Mendoza si avanza el proyecto

El gobierno nacional impulsa cambios en la Ley de Zona Fría que dejarían sin subsidio a gran parte de los hogares de Mendoza. De aprobarse el proyecto, las boletas de gas podrían aumentar entre un 30% y un 50%.

Recorte de Zona Fría: cuánto aumentaría la boleta de gas en Mendoza si avanza el proyecto

Recorte de Zona Fría: cuánto aumentaría la boleta de gas en Mendoza si avanza el proyecto

Foto: NA
 Por Sofía Pons

El gobierno nacional impulsa el recorte del régimen de subsidios al gas previsto en la Ley de Zona Fría, y solo quedarían vigentes en Malargüe, la Patagonia, la Puna y en hogares vulnerables incluidos en los subsidios focalizados. Gran parte de la población de la provincia de Mendoza vería incrementos en las boletas, que irían del 30% al 50%.

Según un relevamiento de Sitio Andino, en un hogar donde viven dos personas que tienen un consumo mensual de 49 metros cúbicos de gas, abonaron $11.154,21 en el último mes, cifra que contempla un descuento del 30%. En caso de que la Cámara de Senadores apruebe la iniciativa para limitar la Ley de Zona Fría, la boleta escalaría a unos $14.500,47.

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En cambio en una vivienda donde residen ocho personas, que consumen 79 metros cúbicos mensuales, abonaron $19.649,43 en abril, con un descuento aplicado del 30%. De aprobarse el recorte del subsidio, la boleta se incrementaría a $25.544,25. En ambos casos, el porcentaje de subsidio es el menor, mientas que en boletas de otros usuarios el descuento escala hasta el 50%, por lo que las billeteras sufrirían más.

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Cómo afecta el recorte a la provincia de Mendoza

Hasta el 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de Javier Milei quiere eliminar y solo mantener aquellas zonas que sufren frío extremo -según la consideración de la Casa Rosada- y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de:

  • Registro Nacional de Barrios Populares (ReNABap),
  • Veteranos de Malvinas,
  • Familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2, es decir un matrimonio con dos hijos.

Más de 400 mil usuarios mendocinos reciben descuentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas natural. De aprobarse el proyecto que presentó el Ejecutivo, el beneficio por Zona Fría se mantendría para los habitantes del departamento de Malargüe, pero también para aquellas personas que son beneficiarias de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En la provincia hay 252.765 personas registradas en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esta cantidad de usuarios, además, tendrán una bonificación adicional del 25% debido al incremento de tarifas por el conflicto en Medio Oriente.

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