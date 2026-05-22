Baja de retenciones al agro: Caputo detalló las nuevas alícuotas y el costo fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló los puntos centrales del anuncio sobre la baja de retenciones para el campo y confirmó que no dependerá de la recaudación, tal como había anticipado el presidente Javier Milei en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires .

El titular del Palacio de Hacienda brindó una conferencia de prensa para explicar los detalles sobre la baja de los Derechos de Exportación (DEX) en distintas commodities del agro. El ministro estuvo acompañado por el secretario de Coordinación Productiva , Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca , Sergio Iraeta.

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El déficit fiscal es prioridad y la restricción presupuestaria es inamovible. El déficit fiscal es prioridad y la restricción presupuestaria es inamovible.

Caputo indicó que la baja en las exportaciones de soja, trigo y cebada no dependerá del nivel de recaudación que consiga la administración central, sino que estará centrada en un programa gradual y prefijado. “Hacemos el máximo esfuerzo fiscal posible para ir aliviando cada vez más esta carga impositiva. Este es el camino y es el compromiso que mantenemos con el campo”, señaló.

Al igual que Milei, afirmó que las llevarán a cero en un hipotético segundo mandato, y sostuvo que “vamos a ser los que terminemos con este flagelo”. También invitó a las provincias y municipios a que se acoplen a la baja de las retenciones, ya que servirá para “mejorar la productividad de nuestros sectores”.

Embed - Conferencia de prensa del Ministro de Economía sobre la baja de retenciones

Cómo se aplicará la baja de retenciones

Trigo y cebada : pasará de 7,5% a 5,5%.

: pasará de 7,5% a 5,5%. Soja, maíz, girasol y sorgo: entre 0,25% y 0,5% mensual a partir de enero de 2027 y por dos años.

entre 0,25% y 0,5% mensual a partir de enero de 2027 y por dos años. Soja: 0,25% mensual durante todo 2027 (pasará de 24% a 21%). A partir de 2028 será de 0,5% y pasará de 21% a 15%.

0,25% mensual durante todo 2027 (pasará de 24% a 21%). A partir de 2028 será de 0,5% y pasará de 21% a 15%. Maíz y sorgo: serán bajas trimestrales por una “cuestión numérica”. A partir de febrero de 2027 pasará a 8,25%, a 8% en mayo, a 7,75% en agosto y a 7,5% en noviembre. A partir de febrero de 2028 pasará a 7%, a 6,5% en mayo, a 6% en agosto y a 5,5% en noviembre.

serán bajas trimestrales por una “cuestión numérica”. A partir de febrero de 2027 pasará a 8,25%, a 8% en mayo, a 7,75% en agosto y a 7,5% en noviembre. A partir de febrero de 2028 pasará a 7%, a 6,5% en mayo, a 6% en agosto y a 5,5% en noviembre. Girasol: en 2027 pasará a 4,25% en marzo y 4% en septiembre. A partir de marzo de 2028 pasará a 3,5% y 3% en septiembre.

El costo fiscal estimado será de $32 millones de dólares en 2026, $415 millones de dólares en 2027 y $1.224 millones de dólares en 2028, según precisó el ministro. Además, no solo habrá rebajas para el campo, sino que también detalló las del sector industrial.

Industria automotriz, petroquímicos, caucho, resto de maquinarias y equipos: desde julio de este año hasta junio de 2027 será de 0,375% mensual. En junio del año próximo llegarán a cero.

En este caso la baja de retenciones tendrá un costo de $25 millones de dólares en 2026 y $115 millones de dólares en 2027.