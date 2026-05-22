22 de mayo de 2026
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Jubilados del Banco Nación ya pueden ahorrar en ópticas con este beneficio

El Banco Nación lanzó una promoción en ópticas que ya comenzó a ser aprovechada por muchos jubilados y adultos mayores en todo el país. Mirá los detalles.

Jubilados del Banco Nación ya pueden ahorrar en ópticas con este beneficio

Jubilados del Banco Nación ya pueden ahorrar en ópticas con este beneficio

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y ventajas exclusivas para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web una promoción en ópticas que muchos jubilados ya comenzaron a aprovechar.

Descuento en ópticas del Banco Nación con beneficios para jubilados

El Banco Nación lanzó una promoción especial en ópticas adheridas que ofrece un 10% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés. El beneficio ya comenzó a ser aprovechado por numerosos jubilados, que lo utilizan como una ayuda para reducir gastos en productos esenciales.

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La iniciativa alcanza a cadenas como Óptica Vivian Petcoff, Duci Ópticas y Neovision, entre otras. Los comercios adheridos pueden consultarse en el sitio oficial de la entidad. La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y podrá utilizarse exclusivamente los días jueves.

Para acceder al beneficio es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. Las compras pueden realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.

La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios accedan a descuentos en distintos rubros. Entre ellas se destacan beneficios en supermercados, combustibles, farmacias, librerías y tecnología. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.

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