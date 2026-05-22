Jubilados del Banco Nación ya pueden ahorrar en ópticas con este beneficio

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Por Juan Pablo Strappazzon







Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y ventajas exclusivas para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web una promoción en ópticas que muchos jubilados ya comenzaron a aprovechar.

Descuento en ópticas del Banco Nación con beneficios para jubilados El Banco Nación lanzó una promoción especial en ópticas adheridas que ofrece un 10% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés. El beneficio ya comenzó a ser aprovechado por numerosos jubilados, que lo utilizan como una ayuda para reducir gastos en productos esenciales.

La iniciativa alcanza a cadenas como Óptica Vivian Petcoff, Duci Ópticas y Neovision, entre otras. Los comercios adheridos pueden consultarse en el sitio oficial de la entidad. La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y podrá utilizarse exclusivamente los días jueves.

Para acceder al beneficio es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. Las compras pueden realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.

La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios accedan a descuentos en distintos rubros. Entre ellas se destacan beneficios en supermercados, combustibles, farmacias, librerías y tecnología. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.