Cómo acceder al 20% de descuento en combustible del Banco Nación en Mendoza

El Banco Nación mantendrá vigente hasta el 31 de mayo de 2026 su promoción del 20% de descuento en combustible , una iniciativa que busca aliviar, al menos parcialmente, el impacto del gasto diario en movilidad para miles de automovilistas.

Además del beneficio en estaciones de servicio, la entidad también sostiene promociones en supermercados, farmacias, tecnología y ópticas , con reintegros y cuotas sin interés en distintos comercios adheridos.

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Supermercados, nafta y farmacias, las promos de Banco Nación que continúan en mayo 2026

El tope de reintegro por cliente es de $10.000.

El beneficio contempla un 20% de descuento todos los viernes en cargas realizadas en estaciones de servicio adheridas como Shell, Axion Energy e YPF.

El tope de reintegro es de $10.000 mensuales y el pago debe efectuarse con tarjeta Visa crédito o Máster crédito a través de MODO BNA+.

Para acceder a la promoción, los usuarios deben escanear el código QR del surtidor y seleccionar la tarjeta correspondiente dentro de la aplicación.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra y se deposita en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del cliente que realizó la operación.

Descuentos en supermercados con Banco Nación

Asimismo, la entidad también ofrece promociones en supermercados durante mayo. Algunas de las que se destacan y con alcance en Mendoza son:

Carrefour: 30% de descuento los miércoles con Visa crédito vía BNA MODO. Tope de $12.000.

los miércoles con Visa crédito vía BNA MODO. Tope de $12.000. Vea: 20% de descuento de viernes a domingo pagando con crédito vía BNA MODO. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000.

de viernes a domingo pagando con crédito vía BNA MODO. Compra mínima de $100.000 y tope de $25.000. Jumbo: 20% de descuento martes y jueves con crédito o débito vía BNA MODO. Monto mínimo de compra: $100.000.

martes y jueves con crédito o débito vía BNA MODO. Monto mínimo de compra: $100.000. Changomás: 20% de descuento los miércoles con compra mínima de $75.000 y pago con tarjetas a través de MODO.

los miércoles con compra mínima de $75.000 y pago con tarjetas a través de MODO. Libertad: 30% de descuento los miércoles, con tope de $12.000 semanales en compras presenciales y online mediante Visa crédito vía MODO.

supermercado promo banco promocion La entidad también propone descuentos en supermercados.

Otros descuentos con Banco Nación

Además del descuento en combustible y supermercados, el Banco Nación mantiene durante mayo promociones en distintos rubros esenciales.

Farmacias

Los lunes, los clientes jubilados acceden a un 10% de descuento en farmacias adheridas y hasta tres cuotas sin interés. El resto de los clientes también puede financiar compras en tres cuotas ese mismo día.

En Mendoza, algunas de las farmacias adheridas son:

Farmacias del Águila S.A.

Farmacia Mori

Farmacity

Tecnología y electrodomésticos

La entidad también ofrece hasta 20 cuotas sin interés en compras presenciales y online en cadenas adheridas como Frávega, Megatone, Motorola, Naldo y Samsung.

Ópticas

Los jueves, los clientes del Banco Nación pueden acceder a un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés en ópticas adheridas, exclusivamente con Visa crédito a través de BNA MODO.

Entre los comercios participantes figuran Neovisión, Óptica Visión, Óptica Scerbo y Óptica La Pirámide.