Supermercados mayoritas lanzan una semana de ofertas con rebajas de hasta 40%

En un contexto marcado por la desaceleración de la inflación y la retracción del consumo , los supermercados mayoristas pondrán en marcha desde este lunes 18 y hasta el domingo 24 de mayo . Se trata de una nueva edición de la Black Week Nacional , una campaña comercial que ofrecerá descuentos de hasta el 40% en productos esenciales.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y estará destinada tanto a consumidores particulares como a comerciantes de proximidad, con promociones en rubros de alta demanda como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

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El consumo no repunta y los supermercados mayoristas advierten un escenario "volátil"

Según informaron desde la entidad empresaria, esta será la primera edición del año y contará con la participación de aproximadamente 200 supermercados y distribuidores mayoristas, tanto con atención presencial como a través de plataformas de venta online .

Se trata de una nueva edición de la Black Week Nacional, una campaña comercial que ofrecerá descuentos de hasta el 40%

Durante toda la semana, cada empresa adherida definirá de manera independiente los productos incluidos y el alcance de las promociones, aunque desde CADAM anticiparon que habrá rebajas significativas en productos de consumo masivo y de primera necesidad.

Además, los consumidores podrán consultar el listado completo de locales adheridos y tiendas virtuales a través del sitio oficial de la cámara empresaria, donde se detallan las ubicaciones y canales de compra disponibles.

El sector busca recuperar ventas

Desde CADAM señalaron que la Black Week Mayorista forma parte de "un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas" con el objetivo de incentivar el consumo y dinamizar las ventas, luego de varios meses de caída en la actividad comercial.

La entidad también contextualizó la iniciativa con los últimos datos inflacionarios. En ese sentido, remarcaron que la inflación de abril se ubicó en el 2,6% mensual, de acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que representó el nivel más bajo desde noviembre de 2025.

El sector mayorista considera que este escenario de desaceleración inflacionaria podría generar mejores condiciones para impulsar promociones agresivas y recuperar parte del consumo perdido en los últimos meses.