15 de mayo de 2026
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Flor

Hecha solo con flores, Mendoza revoluciona el mercado con una particular bebida alcohólica

En una propuesta innovadora, una bodega mendocina logró crear una bebida tras años de investigación que busca capturar la esencia de más de 600 mil especies de flores.

En una propuesta innovadora, una bodega mendocina logró crear una bebida tras años de investigación que busca capturar la esencia de más de 600 mil especies de flores.

En una propuesta innovadora, una bodega mendocina logró crear una bebida tras años de investigación que busca capturar la esencia de más de 600 mil especies de flores.

 Por Luis Calizaya

Si hay una industria que identifica a Mendoza, esa es la vitivinicultura. Sin embargo, en medio de una provincia históricamente ligada al vino, emergen otras propuestas innovadoras que buscan abrirse camino en el mercado de las bebidas alcohólicas. Una de ellas llega de la mano de la bodega KELËVI, que desarrolló una particular bebida elaborada a partir del néctar de flores.

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¿Una bebida hecha con más de 600 mil flores?: de qué trata 'Elíxires Florales'

La iniciativa fue creada por Gabriel Vivanco, quien junto a su equipo trabajó durante más de 15 años en el desarrollo de una alternativa distinta al vino tradicional. El resultado fue “Elíxires Florales ”, una línea de bebidas alcohólicas elaboradas exclusivamente con flores.

La propuesta busca ir más allá del acto de beber. Según explicó Vivanco, el objetivo es capturar la esencia de distintos paisajes y ecosistemas dentro de una copa, utilizando una enorme diversidad floral como materia prima.

Durante la última edición de Sitevinitech 2026, el especialista presentó oficialmente el proyecto y detalló cómo surgió la idea tras distintos viajes y experiencias en otros continentes: “Todo el conocimiento enológico que tenía decidí aplicarlo a otra materia prima. No trabajamos con frutas ni cereales, sino con flores ”, explicó.

Una propuesta inspirada en la naturaleza

Además de ofrecer una experiencia sensorial diferente, la iniciativa busca posicionarse dentro de la gastronomía mendocina e internacional con una identidad vinculada al paisaje y la biodiversidad.

Le proponemos a la gente beber el origen del origen ”, sostuvo Vivanco al describir el concepto detrás de las bebidas.

Entre las etiquetas desarrolladas aparece BLUMBEŸ, considerada la primera creación de la línea y una de las más representativas del proyecto.

A ella se suma BLÜM Floral, una variante espumante con apenas seis grados de alcohol, y también ZÄNGANO, que alcanza los 21 grados alcohólicos gracias a la utilización de una levadura especial seleccionada en Italia.

Para Vivanco, la presentación pública de la bebida marca apenas el inicio de un trabajo de largo recorrido: “Es un desarrollo de muchos años y recién ahora lo estamos mostrando en sociedad ”.

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