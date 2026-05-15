15 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Progresar

Becas Progresar 2026: Capital Humano aprueba solicitudes del nivel obligatorio

El Ministerio de Capital Humano empezó a aprobar las Becas Progresar Obligatorio. Enterate cómo consultar tu pago, montos y estado de tu solicitud.

Becas Progresar 2026: Capital Humano aprueba solicitudes del nivel obligatorio

Becas Progresar 2026: Capital Humano aprueba solicitudes del nivel obligatorio

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano confirmó que comenzó a aprobar las solicitudes de las Becas Progresar Obligatorio. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre el estado del pago y los montos correspondientes.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de mayo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de mayo de 2026
Qué salarios buscan hoy los trabajadores según el puesto y la experiencia laboral

Cada vez más trabajadores recalculan cuánto necesitan ganar según el puesto y la experiencia

Todo sobre las Becas Progresar Obligatorio: pagos, cuotas y consultas

De acuerdo con el medio econoblog, el Ministerio de Capital Humano inició recientemente la aprobación de las solicitudes correspondientes a las Becas Progresar Obligatorio para estudiantes del nivel obligatorio. Se prevé que los primeros pagos a los beneficiarios comiencen a efectuarse a través de Anses durante junio de 2026.

Los interesados pueden consultar el estado de su inscripción ingresando al portal oficial de Becas Progresar con sus credenciales de Mi Argentina. Desde allí, es posible verificar si la solicitud fue aprobada o, en caso contrario, conocer el motivo de cualquier rechazo.

No existe un tiempo fijo para la resolución de cada trámite, por lo que algunas solicitudes podrían procesarse antes que otras. La modalidad de pago de estas becas contempla un total de 12 cuotas para quienes resulten adjudicados en esta primera convocatoria:

  • 8 cuotas mensuales regulares, con una retención del 20% hasta comprobar la regularidad escolar.
  • 2 cuotas adicionales por participación en actividades formativas.
  • 2 cuotas de estímulo académico para estudiantes que terminen el año sin materias pendientes.

De esta manera, el programa busca incentivar tanto la asistencia como el rendimiento, asegurando apoyo económico a quienes cumplen con los requisitos educativos establecidos.

Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Inflación: el nuevo informe del Banco Central revela dónde sigue el mayor peligro

Pagos ANSES confirmados: quiénes reciben su monto este viernes 15 de mayo

Índice de precios de SITIO ANDINO: qué alimentos bajaron y cuáles siguen presionando

Entre promociones y consumo cauteloso, el Hot Sale mostró crecimiento en Mendoza

El Indec informó una inflación del 2,6%: qué dijeron Milei, Caputo y Sturzenegger

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 14 de mayo de 2026

Ingresos en Mendoza: el piso salarial para no ser pobre ni indigente en abril

Después de diez meses en alza, la inflación bajó y se ubicó en 2,6%

LO QUE SE LEE AHORA
Precios que se mantienen, otros que suben y algunos que bajan.

Índice de precios de SITIO ANDINO: qué alimentos bajaron y cuáles siguen presionando

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores.

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: desde cuándo y por qué

El Quini 6 acumula un pozo récord de $10.100 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo récord de $10.100 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Susto en Maipú por el incendio en un salón de eventos.

Importantes daños tras una explosión e incendio en un salón de fiestas de Maipú

Manuel Adorni visitó Mendoza en un clima tenso con el oficialismo provincial. video

La tensa e incómoda visita de Manuel Adorni a Mendoza

Nieve: el fenómeno que todos esperan podría volver este fin de semana a Mendoza.

Sábado "polar" en Mendoza: frío, viento sur y una posibilidad que ilusiona a muchos