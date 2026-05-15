Becas Progresar 2026: Capital Humano aprueba solicitudes del nivel obligatorio

En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano confirmó que comenzó a aprobar las solicitudes de las Becas Progresar Obligatorio . En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre el estado del pago y los montos correspondientes.

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De acuerdo con el medio econoblog, el Ministerio de Capital Humano inició recientemente la aprobación de las solicitudes correspondientes a las Becas Progresar Obligatorio para estudiantes del nivel obligatorio . Se prevé que los primeros pagos a los beneficiarios comiencen a efectuarse a través de Anses durante junio de 2026 .

Los interesados pueden consultar el estado de su inscripción ingresando al portal oficial de Becas Progresar con sus credenciales de Mi Argentina. Desde allí, es posible verificar si la solicitud fue aprobada o, en caso contrario, conocer el motivo de cualquier rechazo.

No existe un tiempo fijo para la resolución de cada trámite, por lo que algunas solicitudes podrían procesarse antes que otras. La modalidad de pago de estas becas contempla un total de 12 cuotas para quienes resulten adjudicados en esta primera convocatoria:

8 cuotas mensuales regulares , con una retención del 20% hasta comprobar la regularidad escolar.

, con una retención del 20% hasta comprobar la regularidad escolar. 2 cuotas adicionales por participación en actividades formativas.

por participación en actividades formativas. 2 cuotas de estímulo académico para estudiantes que terminen el año sin materias pendientes.

De esta manera, el programa busca incentivar tanto la asistencia como el rendimiento, asegurando apoyo económico a quienes cumplen con los requisitos educativos establecidos.

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