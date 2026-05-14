Hot Sale 2026: qué rubros crecieron más y cómo fue el desempeño de Mendoza

El Hot Sale 2026 cerró con números positivos para el comercio electrónico argentino y con Mendoza entre las provincias de mejor desempeño del país . Según datos relevados por Tiendanube, las tiendas mendocinas facturaron más de $447 millones durante las tres jornadas del evento, logrando un crecimiento interanual del 48,6% .

La provincia se ubicó en el cuarto lugar entre las plazas con más ventas del país, en un escenario donde el comercio electrónico continúa consolidándose y mostrando capacidad de crecimiento , incluso en medio de un consumo todavía marcado por la pérdida del poder adquisitivo.

Hot Sale 2026: así arrancó el evento y estos fueron los rubros que marcaron el consumo

En la previa del Mundial 2026, el Hot Sale impulsa descuentos y financiación en televisores

Uno de los datos más destacados del balance es que, aunque el evento tuvo menos tráfico que el año pasado, una mayor proporción de visitas terminó concretando compras .

Frente al mismo período del Hot Sale 2025, las órdenes crecieron 12,2%, los productos vendidos aumentaron 9% y la facturación avanzó 33,3% en términos nominales.

El ticket promedio se ubicó en torno a los $117.000, frente a los aproximadamente $98.000 registrados en la edición anterior - suba del 19%, aunque es menor a la inflación-.

Asimismo, las promociones jugaron un papel fundamental en la decisión de compra: casi 7 de cada 10 órdenes tuvieron algún tipo de beneficio o descuento, mientras que el envío gratuito alcanzó al 52% de las compras realizadas.

Qué rubros crecieron más y cómo compraron los mendocinos

Aunque indumentaria lideró ampliamente el Hot Sale-concentrando cerca del 49% de las órdenes-, otras categorías mostraron un fuerte dinamismo y ganaron participación. S alud y belleza creció 17% en cantidad de compras, mientras que libros también mostró un aumento en volumen de ventas.

En Mendoza, las categorías más elegidas fueron:

indumentaria,

casa y decoración,

comida y bebida.

hot sale 2026 (2) Indumentaria fue la categoría que más venta tuvo.

Los productos más vendidos incluyeron:

zapatillas,

pantalones,

dijes,

auriculares,

botellas,

termos.

Otro dato que dejó el informe de Tiendanube es el fuerte peso del envío a domicilio: el 92% de los consumidores mendocinos eligió esa modalidad, mientras que solo el 8% optó por retirar en sucursal.

En cuanto a los medios de pago, casi el 50% utilizó tarjeta de crédito, aunque también se utilizó las transferencias bancarias (28%), las billeteras virtuales (11%) y, en menor medida, las tarjetas de débito (6%).