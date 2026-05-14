14 de mayo de 2026
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Inflación

La inflación en Mendoza fue menor a la nacional y es el registro más bajo en medio año

La variación de precios de abril fue tres décimas menor que la del INDEC y volvió a bajar el piso de los tres puntos. Cuáles fueron los segmentos que más y menos subieron.

El índice de precios volvió a bajar la barrera de los tres puntos en Mendoza.

El índice de precios volvió a bajar la barrera de los tres puntos en Mendoza.

De este modo, el índice retomó la senda a la baja en la provincia, que se había repetido en febrero, pero que había vuelto a dispararse el mes pasado, cuando se alcanzó el mayor registro en más de un año y medio (3,5%). El registro de abril de 2026 es el más bajo de los últimos seis meses. Hay que retrotraerse a septiembre de 2025 para encontrar una cifra más baja. Por entonces, la suba de precios fue de 2,2 por ciento.

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Asimismo, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país.

En el primer caso, el índice alcanza el 11,9% (a nivel país es de 12,3%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 32% (32,4% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros cuatro meses del año se registró una suba de precios del 12,2%, y una interanual del 32.6%.

IPC Mza mayo 2025

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en abril de 2026

El rubro que más varió respecto a marzo fue "Transporte y Comunicaciones", principalmente por el aumento en los servicios de telefonía e Internet aplicados por las prestadoras el mes pasado. La variación en ese segmento fue de 4,4%. Le siguió "Educación", con el 3,2%, todavía con el arrastre por el inicio de clases.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 1,6% de incremento; más de dos puntos y medio por debajo en relación al mes pasado. Este dato explica el pronunciado descenso del IPC en abril.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (3%), "Indumentaria" (3%), "Atención Médica y Gastos para la Salud" (2,1%), "Esparcimiento" (1,8%), "Otros Bienes y Servicios" (1,6%) y "Vivienda y Servicios Básicos" (0,8%).

segmentos abril 2026
Inflaci&oacute;n abril 2026: la evoluci&oacute;n por rubro en la provincia de Mendoza.

Inflación abril 2026: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la región con menor inflación del país en abril de 2026

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el índice más bajo del país, con un IPC de 2,1% en abril. En segundo lugar aparece la Región Pampeana, con una variación de precios del 2,4%. El registro se completa con el Noroeste (2,5%), la Patagonia (2,6%), el Noreste (2,7%) y el Gran Buenos Aires (2,8%).

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La inflación interanual (de abril de 2025 a abril de 2026) en Cuyo fue de 32,6% por ciento, con el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 46,9%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 12,9%.

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