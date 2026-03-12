La inflación en Mendoza fue de 2,5% y rompió con siete meses al alza

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de febrero de 2026 , que llegó al 2,5% , cinco décimas por debajo de la medición de enero , y cuatro que la nacional que difundió el INDEC .

El nuevo índice frenó una tendencia alcista que se arrastraba en la provincia desde julio del año pasado . A partir de entonces, todas las mediciones superaron a la anterior, hasta esta última. Asimismo, es el registro más bajo de los últimos cuatro meses . Hay que retrotraerse a octubre de 2025 para encontrar un incremento de precios menor (2,4%).

El INDEC publica hoy la inflación de febrero: qué estiman las consultoras y el Banco Central

La inflación de febrero fue 2,9%: qué rubros aumentaron más y cuáles no subieron

De este modo, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país .

En el primer caso, el índice alcanza el 5,5% (a nivel país es de 5,8%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 32,4% (33,1% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo , los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros dos meses del año se registró una suba de precios del 6,5%, y una interanual del 33,9% .

DEIE marzo

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en febrero de 2026

El rubro que más varió respecto a enero fue "Vivienda y Servicios Básicos", empujado principalmente por las subas de la energía eléctrica y el agua potable. La variación en ese segmento fue de 7,8% en febrero. Lo siguió "Alimentos y Bebidas", con un aumento del 3,7%. Este último se trata del segmento de mayor incidencia en el índice general, el cual se situó un punto por debajo del mes pasado, cuando marcó 3,8%.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Atención Médica y Gastos para la Salud", que subió 2,3%; "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (1,8%), "Educación" (1,6%), "Otros Bienes y Servicios" (1,4%), "Transporte y Comunicaciones" (1,2%). En tanto que dos sectores marcaron deflación: "Esparcimiento" (-0,7%) y "Indumentaria" (-1%).

variacion mensual febrero Inflación febrero 2026: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la segunda región con mayor inflación del país en febrero de 2026

En cuanto a las regiones geográficas, en diciembre Cuyo tuvo el segundo índice más alto del país, con un IPC de 3,4%. En primer lugar aparece el Noroeste, con una variación de precios del 3,5%. El registro se completa con región el Noreste (3,1%), la región Pampeana (3%), la Patagonia (3%), y el Gran Buenos Aires (2,6%).

Embed #DatoINDEC#IPC: en febrero de 2026, Noroeste fue la región con mayor suba mensual (3,5%) y Gran Buenos Aires, la de menor (2,6%) https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/1qgWLs9VY8 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026

La inflación interanual (de febrero de 2025 a febrero de 2026) en Cuyo fue de 33,9% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 63,3%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 16,8%.