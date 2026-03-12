12 de marzo de 2026
Sitio Andino
Inflación

La inflación en Mendoza fue de 2,5% y rompió con siete meses al alza

La variación de precios de febrero fue cuatro décimas menor que la del INDEC y volvió a bajar el piso de los tres puntos. Cuáles fueron los segmentos que más y menos subieron.

La inflación bajó en Mendoza tras siete meses al alza.

Foto: Yemel Fil

El nuevo índice frenó una tendencia alcista que se arrastraba en la provincia desde julio del año pasado. A partir de entonces, todas las mediciones superaron a la anterior, hasta esta última. Asimismo, es el registro más bajo de los últimos cuatro meses. Hay que retrotraerse a octubre de 2025 para encontrar un incremento de precios menor (2,4%).

De este modo, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país.

En el primer caso, el índice alcanza el 5,5% (a nivel país es de 5,8%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 32,4% (33,1% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros dos meses del año se registró una suba de precios del 6,5%, y una interanual del 33,9%.

DEIE marzo

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en febrero de 2026

El rubro que más varió respecto a enero fue "Vivienda y Servicios Básicos", empujado principalmente por las subas de la energía eléctrica y el agua potable. La variación en ese segmento fue de 7,8% en febrero. Lo siguió "Alimentos y Bebidas", con un aumento del 3,7%. Este último se trata del segmento de mayor incidencia en el índice general, el cual se situó un punto por debajo del mes pasado, cuando marcó 3,8%.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Atención Médica y Gastos para la Salud", que subió 2,3%; "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (1,8%), "Educación" (1,6%), "Otros Bienes y Servicios" (1,4%), "Transporte y Comunicaciones" (1,2%). En tanto que dos sectores marcaron deflación: "Esparcimiento" (-0,7%) y "Indumentaria" (-1%).

variacion mensual febrero
Inflaci&oacute;n febrero 2026: la evoluci&oacute;n por rubro en la provincia de Mendoza.

Inflación febrero 2026: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la segunda región con mayor inflación del país en febrero de 2026

En cuanto a las regiones geográficas, en diciembre Cuyo tuvo el segundo índice más alto del país, con un IPC de 3,4%. En primer lugar aparece el Noroeste, con una variación de precios del 3,5%. El registro se completa con región el Noreste (3,1%), la región Pampeana (3%), la Patagonia (3%), y el Gran Buenos Aires (2,6%).

La inflación interanual (de febrero de 2025 a febrero de 2026) en Cuyo fue de 33,9% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 63,3%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 16,8%.

