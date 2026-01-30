El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa del agua en Mendoza: desde cuándo y cuánto

El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa del agua en Mendoza.

El Gobierno de Mendoza oficializó en las últimas horas una decisión que impactará en los hogares de la provincia . A través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, el Ejecutivo avanzó con una readecuación del esquema tarifario del servicio de agua potable y saneamiento.

Así, se autorizó un aumento del 17% en la tarifa del servicio que presta la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) en toda la provincia. La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 111 , firmado el 26 de enero de 2026 por el gobernador Alfredo Cornejo , y rige desde enero de este año .

La decisión se apoya en un procedimiento técnico y administrativo que incluyó informes económicos, proyecciones macroeconómicas, la realización de una audiencia pública y la intervención del Departamento General de Irrigación (DGI) , que actúa como ente regulador del servicio.

El proceso se inició en septiembre de 2025 , cuando AYSAM solicitó formalmente una readecuación tarifaria para el ejercicio 2026. Según expuso la empresa, " con los valores vigentes no era posible sostener el equilibrio económico del servicio frente al aumento de los costos de operación y mantenimiento".

El pedido fue evaluado por la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), área técnica del Departamento General de Irrigación, que elaboró un informe económico-financiero. Allí se advirtió que, sin una recomposición tarifaria, el flujo de fondos proyectado para 2026 arrojaría un déficit operativo significativo, poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio.

Los motivos que justificaron para la suba

Para justificar el ajuste, se tuvo en cuenta la evolución de los costos específicos del servicio durante 2025, a partir del denominado Tablero de Índices Específicos de Costos, que mostró que los gastos crecieron por encima de los aumentos tarifarios otorgados el año pasado.

En ese esquema, se identificaron fuertes presiones en rubros clave como:

Recursos humanos

Energía eléctrica, uno de los insumos más relevantes del sistema

Según se explicó en el decreto, estos conceptos representan alrededor del 70% de la estructura de gastos del servicio de agua y saneamiento.

Por otro lado, se tomaron en cuenta las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipan para 2026 una inflación superior a la prevista en el Presupuesto Nacional.

Revisión bimestral y control de inversiones

El decreto aclara que el nuevo cuadro tarifario quedará sujeto a un mecanismo de revisión bimestral, establecido en una norma anterior, lo que habilita ajustes futuros según la evolución de los costos y la economía.

Además, el Gobierno provincial ratificó que continuará con el control de las inversiones comprometidas, con el objetivo de evitar el deterioro progresivo del sistema sanitario en la provincia.