5 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 5 de mayo

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Internacional Los Libertadores.

El Paso Internacional Los Libertadores.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este martes 5 de mayo las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica nublado a mayormente nublado con baja probabilidad de nevadas débiles y aisladas. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 5°C en Uspallata, -1°C en Punta de Vacas, -3C en Puente del Inca y -4°C en Las Cuevas.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 4 de mayo
Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 3 de mayo

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Tunel internacional cristo redentor, paso a chile
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este d&iacute;a.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este día.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 2 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 1 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 30 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 29 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 26 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 25 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

Cómo será el nuevo recorrido del Tren de Cercanías que conectará el Este con Luján

Las Más Leídas

Educación Superior: apuestan a la enseñanza híbrida para rescatar institutos en crisis.

El plan de la DGE para salvar institutos Superiores en crisis

Parte de la droga incautada en uno de los allanamientos en Las Heras. 

Allanamientos masivos en un barrio de Las Heras: los detalles

Los arboles de General Alvear poblados de chinche del arce. video

La extraña chinche roja y negra que invade General Alvear: qué dijeron desde el INTA

Debido a la guerra en Medio Oriente, suben los subsidios al gas y los mendocinos se verán beneficiados

El anuncio del gobierno nacional que impactará en el bolsillo de 250 mil mendocinos

Pablo De Muner cuando dirigía a la Lepra mendocina en la temporada 2017/18.

Un ex DT de la Lepra es el nuevo entrenador del Tomba