Accidente en Santa Rosa: volcó un auto en Ruta 7 y cuatro mujeres resultaron heridas

Un vehículo que viajaba por la Ruta Nacional 7 protagonizó un vuelco en Santa Rosa. Foto: Gentileza.

Por Celeste Funes







Un viaje familiar desde Buenos Aires hacia Mendoza terminó en un impactante vuelco sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento de Santa Rosa. El accidente, ocurrido durante la madrugada, dejó como saldo cuatro mujeres heridas. Afortunadamente, se encuentran fuera de peligro.

El accidente vial se registró cerca de las 4.10 de la mañana en el kilómetro 969, donde un Fiat Siena que circulaba de este a oeste perdió el control y terminó volcando sobre el cantero central de la calzada. En el rodado viajaban mujeres, todas integrantes de una misma familia, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 96 años.

De acuerdo con las primeras informaciones, la conductora habría perdido el dominio del vehículo, lo que provocó el vuelco. Como consecuencia, se desplegó uoperativo en la zona, con la intervención de Policía de Mendoza, Policía Científica y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron a las víctimas y realizaron las pericias correspondientes. Además, se llevó a cabo un corte preventivo del tránsito para facilitar las tareas de rescate.

Cómo se encuentran las ocupantes del vehículo que volcó en Santa Rosa Las cuatro ocupantes fueron trasladadas al Hospital Perrupato, en el departamento de San Martín, donde se les diagnosticaron politraumatismos varios. A pesar de la magnitud del siniestro, fuentes oficiales indicaron que todas se encuentran fuera de peligro y que, en principio, no presentan heridas de gravedad.

Por otro lado, se informó que a la conductora se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. En este contexto, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que la mujer podría haberse quedado dormida al volante, lo que habría desencadenado el accidente.