Extraditan a "Pequeño J", acusado de un triple crimen en Florencio Varela vinculado al narcotráfico

Después de varios meses de espera, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", será extraditado este lunes a la Argentina. Una vez en el país, deberá responder ante la Justicia por su presunta participación en un brutal triple crimen en Florencio Varela ligado a una organización narco.
Según la información de Noticias Argentinas, el acusado arribará durante la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un procedimiento que estará a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina.
Una vez en territorio nacional, quedará detenido bajo custodia hasta su traslado a sede judicial. Está previsto que el martes sea indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, encabezado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez.
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Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron secuestradas, maniatadas, golpeadas y sometidas a torturas.
El trasfondo narco del caso
Los investigadores consideran que "Pequeño J" integraba un plan criminal organizado, presuntamente vinculado a una estructura dedicada al narcotráfico. El objetivo habría sido recuperar droga que, según sospechan, había sido sustraída a la organización.
Este entramado delictivo derivó en uno de los episodios más violentos registrados en los últimos meses