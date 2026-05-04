Extraditan a "Pequeño J", acusado de un triple crimen en Florencio Varela vinculado al narcotráfico

La causa avanza bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas narco

Después de varios meses de espera, Tony Janzen Valverde Victoriano , alias "Pequeño J" , será extraditado este lunes a la Argentina. Una vez en el país, deberá responder ante la Justicia por su presunta participación en un brutal triple crimen en Florencio Varela ligado a una organización narco .

Según la información de Noticias Argentinas, el acusado arribará durante la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza , en un procedimiento que estará a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina .

Perdió el control en plena ruta y terminó contra un poste de luz en Tupungato

Alvear: su hijo se dobló el pie en la escuela y la DGE deberá pagarle una fortuna

Una vez en territorio nacional, quedará detenido bajo custodia hasta su traslado a sede judicial. Está previsto que el martes sea indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón , encabezado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez .

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron secuestradas, maniatadas, golpeadas y sometidas a torturas.

El trasfondo narco del caso

Los investigadores consideran que "Pequeño J" integraba un plan criminal organizado, presuntamente vinculado a una estructura dedicada al narcotráfico. El objetivo habría sido recuperar droga que, según sospechan, había sido sustraída a la organización.

Este entramado delictivo derivó en uno de los episodios más violentos registrados en los últimos meses

El triple crimen que conmocionó al país

El hecho ocurrió el 19 de septiembre de 2025, cuando Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron secuestradas, maniatadas, golpeadas y sometidas a torturas, antes de ser asesinadas.

La causa avanza bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas narco, y la extradición del principal acusado marca un paso clave para el esclarecimiento del caso.