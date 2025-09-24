La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Unos meses antes, el canal de noticias A24 había entrevistado a una de las víctimas del triple femicidio del Partido de La Matanza.

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Por Sitio Andino Policiales

El triple femicidio que ocurrió en el Partido de La Matanza mantiene a todo el país conmocionado. Una de las tres víctimas es Lara Morena Gutiérrez, de apenas 15 años, quien meses antes había brindado un testimonio televisivo que hoy resulta estremecedor. Sus palabras cobran un nuevo significado tras el brutal crimen que también se cobró la vida de Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El testimonio que hoy impacta

En una entrevista televisiva, Lara apareció junto a una compañera negando ejercer la prostitución en la vía pública. “Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin consentimiento”, declaró. La adolescente buscaba defender su imagen en medio de acusaciones que la señalaban en su barrio. En aquel momento, se presentó como Luna y aseguró tener 20 años.

Lee además
Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Franco Cuello Nadal también quedó inhabilitado para ejercer la patria potestad de sus hijos
Evitó la prisión perpetua

Condenaron a 4 años y 8 meses de prisión al policía acusado de matar accidentalmente a su pareja

Durante el diálogo, se refirió a las versiones que hablaban de un supuesto “telo móvil” y lo calificó como “una barbaridad y una mentira”. Según explicó, la esquina donde eran vistas no era un lugar de prostitución, sino un punto de encuentro con conocidos. Ese fragmento, registrado por cámaras de A24, vuelve a la luz tras la confirmación del femicidio.

Embed

Su voz, meses antes de ser asesinada, deja al descubierto la estigmatización que padecía en su propio barrio. Hoy, familiares y vecinos reclaman justicia y exigen respuestas claras sobre el entramado narco que rodea el caso.

El triple femicidio del Partido de La Matanza

La desaparición de las tres jóvenes encendió la alarma el viernes por la noche, cuando fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca. Días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela, en medio de un operativo policial. El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que se trató de una venganza narco planificada.

Las autoridades sostienen que las chicas fueron engañadas con la promesa de una fiesta, pero en realidad cayeron en una trampa mortal. Los primeros resultados de la autopsia y el hallazgo de manchas de sangre en el lugar del crimen reforzaron esta hipótesis. Por el hecho ya hay 4 detenidos, aunque la investigación continúa para dar con más responsables.

Temas
Seguí leyendo

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

Comenzó el juicio por jurados contra un policía acusado por el femicidio de su pareja

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

Violencia de género en Mendoza: análisis de la problemática y políticas públicas

Condenaron a un chofer de colectivo que enviaba mensajes de contenido sexual a pasajeras adolescentes

Video: así fue el momento en que las jóvenes subieron a la camioneta blanca en La Matanza y desaparecieron

LO QUE SE LEE AHORA
Conmoción por los crímenes de tres jóvenes en el partido de La Matanza. 
conmoción

Partido de La Matanza: hallaron asesinadas a las tres chicas desaparecidas

Las Más Leídas

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza
Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Nuevo eliminado del Team Miranda en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue video
¿Te lo esperabas?

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

Te Puede Interesar

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Por Natalia Mantineo
La directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina está yendo en la dirección correcta
En Nueva York

La directora del FMI dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Por Sitio Andino Política
Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Por Sitio Andino Policiales