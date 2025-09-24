Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

El triple femicidio que ocurrió en el Partido de La Matanza mantiene a todo el país conmocionado . Una de las tres víctimas es Lara Morena Gutiérrez, de apenas 15 años, quien meses antes había brindado un testimonio televisivo que hoy resulta estremecedor. Sus palabras cobran un nuevo significado tras el brutal crimen que también se cobró la vida de Brenda del Castillo y Morena Verdi.

En una entrevista televisiva, Lara apareció junto a una compañera negando ejercer la prostitución en la vía pública. “Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin consentimiento”, declaró. La adolescente buscaba defender su imagen en medio de acusaciones que la señalaban en su barrio. En aquel momento, se presentó como Luna y aseguró tener 20 años.

Durante el diálogo, se refirió a las versiones que hablaban de un supuesto “telo móvil” y lo calificó como “una barbaridad y una mentira”. Según explicó, la esquina donde eran vistas no era un lugar de prostitución, sino un punto de encuentro con conocidos. Ese fragmento, registrado por cámaras de A24, vuelve a la luz tras la confirmación del femicidio.

Su voz, meses antes de ser asesinada, deja al descubierto la estigmatización que padecía en su propio barrio. Hoy, familiares y vecinos reclaman justicia y exigen respuestas claras sobre el entramado narco que rodea el caso.

TRIPLE CRIMEN CON SELLO NARCO: LA APARICIÓN EN TV DE LARA Y LA PALABRA DE LA FAMILIA Lara había salido en tv por un conflicto entre vecinos que se quejaban del ejercicio de la prostitución en la zona. #CódigoDeNoticiasA24 pic.twitter.com/BJVeMiVBUE

El triple femicidio del Partido de La Matanza

La desaparición de las tres jóvenes encendió la alarma el viernes por la noche, cuando fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca. Días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela, en medio de un operativo policial. El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que se trató de una venganza narco planificada.

Las autoridades sostienen que las chicas fueron engañadas con la promesa de una fiesta, pero en realidad cayeron en una trampa mortal. Los primeros resultados de la autopsia y el hallazgo de manchas de sangre en el lugar del crimen reforzaron esta hipótesis. Por el hecho ya hay 4 detenidos, aunque la investigación continúa para dar con más responsables.