Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo

Por Sitio Andino Policiales







Dos niñas sufrieron un accidente vial en El Algarrobal, departamento de Las Heras y fallecieron. El trágico desenlace habría sucedido cuando las chicas bajaron de un colectivo y cruzaron la calle para no perder la combinación con otro micro, cuando fueron atropelladas.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 20.21.04 Los detalles del accidente vial El hecho sucedió en el Carril Lavalle al 10.530 después de las 18 horas. Las niñas tenían 7 y 10 años, habrían descendido del colectivo y, al cruzar la calle hacia el norte detrás del rodado, fueron atropelladas por otro micro que circulaba por la misma arteria. El colectivo implicado pertenece a la empresa El Plumerillo, de la línea 650.

Personal policial y de emergencias trabajaron en el lugar brindando asistencia y aseguraron el área. La Fiscalía de Tránsito investiga el caso como averiguación de homicidio culposo, es decir como un hecho accidental. Trabajan para esclarecer los hechos.