Gran Mendoza

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo

Las niñas habrían bajado de un colectivo y cruzaron la calle corriendo cuando sucedió el trágico desenlace. Los detalles del caso.

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo

Por Sitio Andino Policiales

Dos niñas sufrieron un accidente vial en El Algarrobal, departamento de Las Heras y fallecieron. El trágico desenlace habría sucedido cuando las chicas bajaron de un colectivo y cruzaron la calle para no perder la combinación con otro micro, cuando fueron atropelladas.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 20.21.04

Los detalles del accidente vial

El hecho sucedió en el Carril Lavalle al 10.530 después de las 18 horas. Las niñas tenían 7 y 10 años, habrían descendido del colectivo y, al cruzar la calle hacia el norte detrás del rodado, fueron atropelladas por otro micro que circulaba por la misma arteria. El colectivo implicado pertenece a la empresa El Plumerillo, de la línea 650.

Lee además
El camión volcó en Alta Montaña en la mañana de este miércoles. 
mirá las fotos

Volcó en Alta Montaña, desbarrancó 30 metros y se salvó
Nuevo accidente vial con alcoholemia positiva, esta vez, en Guaymallén.
esta madrugada

Manejaba alcoholizada en Guaymallén, chocó y sufrió heridas

Personal policial y de emergencias trabajaron en el lugar brindando asistencia y aseguraron el área. La Fiscalía de Tránsito investiga el caso como averiguación de homicidio culposo, es decir como un hecho accidental. Trabajan para esclarecer los hechos.

Temas
Seguí leyendo

Un herido tras un choque entre dos camiones en Santa Rosa

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Choque y vuelco dejó cuatro heridos en Guaymallén

Tras los incidentes en Guaymallén, retiraron la carne y continúan los trabajos de remoción

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

El emotivo mensaje de las hermanas de Thiago Medina tras el grave accidente

Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini Cooper

LO QUE SE LEE AHORA
El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

Nuevo eliminado del Team Miranda en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue video
¿Te lo esperabas?

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

Conmoción por los crímenes de tres jóvenes en el partido de La Matanza. 
conmoción

Partido de La Matanza: hallaron asesinadas a las tres chicas desaparecidas

Te Puede Interesar

Por el femicidio en La Matanza, organizaciones feministas, estudiantiles y gremiales se concentraron en la Legislatura
Dolor e indignación

Video: Mendoza se sumó al reclamo nacional tras el triple femicidio en La Matanza

Por Carla Canizzaro
Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Por Sitio Andino Policiales
Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio
Lo anuncio ARCA

Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio

Por Sitio Andino Economía