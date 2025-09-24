Ruta 7

Un herido tras un choque entre dos camiones en Santa Rosa

Un accidente vial entre camiones dejó a un hombre herido. Ocurrió esta mañana en Ruta 7, a la altura de Las Catitas, Santa Rosa.

Accidente vial entre dos camiones en Las Catitas, Santa Rosa.&nbsp;&nbsp;

 Por Pablo Segura

Dos transportes de carga protagonizaron un accidente vial en la Ruta 7 a la altura de Santa Rosa, por lo que uno de los conductores sufrió heridas y debió ser trasladado a un hospital de la zona, en tanto que fuentes policiales dijeron que el estado de salud del chofer era “bueno”.

El accidente vial ocurrió a las 7 de este miércoles en Ruta 7, a la altura del kilómetro 952, cerca del cruce con la calle Galigniana Segura, en la mano que va hacia el oeste, es decir, hacia la Ciudad de Mendoza.

Como consecuencia del choque, uno de los camioneros sufrió heridas y debió ser asistido de urgencia, dijeron fuentes policiales.

De acuerdo a la reconstrucción, el accidente vial fue protagonizado por dos camiones Iveco que circulaban por Ruta 7 hacia el oeste.

Accidente de camiones Santa Rosa
El siniestro ocurrió a la altura de la calle Galigniana Segura, en Santa Rosa.

El siniestro ocurrió a la altura de la calle Galigniana Segura, en Santa Rosa.

Al parecer, uno de estos transportes habría intentado sobrepasar al otro y en esa maniobra lo embistió. El conductor del camión que quiso adelantarse fue quien sufrió heridas de consideración.

Este hombre fue identificado como Gastón Chacón (51), quien fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Su estado de salud es bueno. En tanto que el otro camionero resultó ileso, dijeron las autoridades.

En la escena del siniestro trabajó personal de la Subcomisaría de Las Catitas, Santa Rosa, Policía Vial, Científica y otros efectivos de la jurisdicción.

