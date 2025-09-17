Inauguraron un parque de energía solar en Santa Rosa y avanza la transición de Mendoza

El gobierno de la Provincia inauguró el Parque Solar fotovoltaico Coperote I, obra ejecutada por la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo, ubicado en la localidad de El Marcado, departamento de Santa Rosa . El predio de energía solar está equipado con 5.832 paneles de última tecnología.

“Hay una planificación estratégica para abordar la transición energética en la que Mendoza es pionera a nivel nacional”, destacó durante la inauguración la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La obra se levanta sobre un predio de 100.000 metros cuadrados y está equipada con más de 5.000 paneles solares de última tecnología que se mueven siguiendo la posición del sol y que en su primer año abastecerá a miles de hogares mendocinos.

El Parque Coperote I fue ejecutado por la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo Ltda. y cuenta con una potencia nominal de 3 MWac (megavatios de corriente alterna) y una capacidad instalada de 3,6 MWp (megavatios pico), lo que le permitirá proyectar una generación anual de 7.567 MWh en su primer año de operación, suficiente para abastecer a miles de hogares mendocinos.

El parque dispone además de un moderno sistema de control con gestión de potencia y plataforma SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), que permite supervisar y controlar los procesos a distancia. La obra se ejecutó en 350 días y demandó la participación de cerca de 50 personas entre empleos directos e indirectos, generando un impacto positivo en la economía local y consolidando la incorporación de energías limpias a la matriz provincial.

Inauguramos el Parque Solar Fotovoltaico Coperote I, obra ejecutada por la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo que nos permite seguir avanzando en la transición energética de Mendoza. pic.twitter.com/B1DghpWJ7E — Jimena Latorre (@JimehLatorre) September 17, 2025

Más energía solar en Mendoza

"La transición no es solamente la generación, sino sustituir nuestras fuentes por energías limpias y más asequibles ”, afirmó la Ministra. Además, subrayó que, para garantizar el crecimiento de las energías renovables, es fundamental la infraestructura.

“Entre la generación y el consumo necesitamos una cadena integrada, y esa transmisión es en gran parte el trabajo que desde hace muchos años vienen haciendo las cooperativas mendocinas, acompañando la reconversión de la matriz productiva en zonas alejadas y dispersas”, expresó.

Latorre anunció que la Provincia lanzó los pliegos para la construcción de la estación transformadora y línea ET Valle de Uco, y adelantó la próxima licitación de la línea de alta tensión El Marcado-La Paz, pasando por La Dormida y Alto Verde.

“Son obras que se financiarán con Fondos de Resarcimiento, recursos de todos los mendocinos que durante muchos años no se aplicaron a la infraestructura que necesitábamos, y que hoy estamos destinando a crear las condiciones para que Mendoza siga siendo pionera en desarrollo económico y productivo”, aseguró.